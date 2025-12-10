振幅もややドル安水準で米ＦＯＭＣ待ちに ドル円１５６円台後半＝ロンドン為替概況 振幅もややドル安水準で米ＦＯＭＣ待ちに ドル円１５６円台後半＝ロンドン為替概況

ロンドン市場では、ドル相場・円相場いずれも神経質に上下動しているが、総じてややドル安水準で米ＦＯＭＣ待ちとなっている。ドル円は東京市場で軟化したあとロンドン序盤には反発も、前日ＮＹ終値付近では上値を抑えられている。156円台後半での振幅となっている。ユーロドルは1.16台前半から後半で上に往って来い。ポンドドルも1.33台割れ水準から1.33台前半で同様の上下動。円相場は東京市場で円高に振れたあと、ロンドン序盤にかけては前日比円安水準となった。しかし、足元ではやや円高に押し戻されている。ユ－ロ円は182円付近から182円台後半で、ポンド円は208円台前半から後半で売買が交錯している。ユーロ対ポンドでも方向性は見いだせず。この日は目立った経済統計発表はなく、米ＦＯＭＣでの利下げを織り込むとともに、来年にかけての金利見通しやパウエルＦＲＢ議長会見で方向性を探る状況となっている。



ドル円は156円台後半での取引。東京朝方の156.94付近を高値に、東京昼過ぎには156.56付近まで下押しされた。その後は買戻しが優勢となり、ロンドン序盤には156.90付近まで反発。前日ＮＹ終値水準に戻した。足元ではやや上値を抑えられて156円台後半で推移している。



ユーロドルは1.16台前半での取引。東京昼頃の1.1622付近を安値にその後は買いが優勢となった。ロンドン序盤には1.1658付近まで高値を伸ばしている。しかし、その後は売り戻しが強まり1.1620台まで押し戻された。ユーロ円は東京午後の182.01付近を安値に、その後は買いが優勢となった。ロンドン序盤には高値を182.62付近に伸ばしている。しかし、買いは続かず182円台前半へと小反落している。対ポンドではユーロは目立った方向性を示していない。ＥＣＢ高官らからは金利変更の必要はないとの論調が相次いだ。



ポンドドルは1.33台前半での取引。東京午前の1.3296付近を安値に買われ、ロンドン序盤には1.3327付近に高値を伸ばした。しかし、買いは続かず1.33ちょうど近くまで売り戻された。ポンド円は前日終値を挟んだ振幅。東京午後に208.24付近まで下押しもロンドン序盤には208.87付近に高値を伸ばした。その後は208円台後半で揉み合っている。ユーロポンドは0.8736から0.8751までのレンジで振幅と方向感に欠けた。



