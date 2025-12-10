本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/10
EUR/USD
1.1500（31億ユーロ）
1.1580（17億ユーロ）
1.1750（20億ユーロ）
1.1800（21.3億ユーロ）
USD/JPY
156.00（8.88億ドル）
GBP/USD
1.3150（3.87億ポンド）
1.3230（4.69億ポンド）
1.3300（5.40億ポンド）
1.3460（5.48億ポンド）
ユーロドルは1.1500から1.1800にポイント分散、ドル円は156.00にピンポイント、ポンドドルは1.3300に中規模の設定
