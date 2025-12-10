『FNS歌謡祭』柴咲コウ＆京本大我が見つめ合い…ミスチル「Sign」カバーに感動の声「なんて神々しいコラボ」「顔も歌声も美しい」
俳優の柴咲コウとSixTONESの京本大我が、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。柴咲が出演し大ヒットしたTBS系ドラマ『オレンジデイズ』の主題歌「Sign」（Mr.Children）のカバーを披露した。
【写真】12月10日放送『FNS歌謡祭』第2夜出演者
ときどき見つめ合い、やわらかな歌声で「Sign」をパフォーマンスしたふたり。柴咲の美しい歌声に、京本のハモリが心地よく広がる見事なコラボを披露した。
SNSでは「見つめ合いながらの歌唱、美しすぎ〜！」「なんて神々しいコラボなの！」「画面割れてしまうんじゃないかっていうくらい美しい…」「この2人は強い」「お二人とも顔も歌声も美しい」と感動の声が数多く寄せられている。
