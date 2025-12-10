こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「Markarian 178（Mrk 178）」。

おおぐま座の方向、約1300万光年先にあるMrk 178は、若い高温の大質量星が集まった星団で青く見える「青色コンパクト矮小銀河」に分類されています。

ぼんやりと星々が集まった青白い銀河と、そこに埋め込まれたような赤い領域の様子は、身体が透明なクラゲなどの生物を連想させます。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「Markarian 178（Mrk 178）」（Credit: ESA/Hubble & NASA, F. Annibali, S. Hong）】

名称の「Markarian」は、紫外線で明るい銀河のリストを作成したアルメニアの天体物理学者Benjamin Markarianに由来しています。

Mrk 178の青色は、若く高温の大質量星が放つ光。赤色は、強力な紫外線を受けて電離した水素や酸素が放った光です。

この銀河には数百万年の間しか存在しないウォルフ・ライエ星（※）が多数存在することから、比較的最近になって爆発的な星形成が起きたとみられています。

※…大質量の恒星であるO（オー）型星が進化した姿。星の外層から大量の水素を恒星風として放出して失ったことで、高温の内層がむき出しになっていると考えられている。

銀河の星形成活動は、重力を介した銀河どうしの相互作用で活発化することがあります。ところが、Mrk 178の周囲には、相互作用を起こしそうな別の銀河は見当たりません。

そのため、ガス雲が衝突したか、希薄な銀河間物質の中を移動する間に銀河内のガスが乱されたことで、Mrk 178の星形成活動が活発化したのではないかと考えられています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「掃天観測用高性能カメラ（ACS）」と「広視野カメラ3（WFC3）」で取得した観測データを使って作成されたもので、“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2025年12月8日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

