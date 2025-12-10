女子プロレスのスターダムは10日、都内で「STARDOM DREAM QUEENDOM2025」（29日、両国国技館）の記者会見を行った。

ワールド・オブ・スターダム選手権の王者・上谷沙弥と挑戦者・安納サオリが登場。安納は「私は10年前、売れない役者をしてました。プロレスの魅力を知りました。プロレスを広めたい。それを上谷をやって見せた。ものすごいスピードで世間にプロレスを届けた。凄いと思う半面、悔しくて、私のしたかったことをやってるんだろ。誰も黙ってるんだろ。上谷に勝ったらどんな景色が見れるんだろ。11月3日決意表明したとき、緊張で怖かった。上谷の前に立った。今の自分を壊すために上谷を倒す。約束した。頂点にいきます」と意気込む。

8度目の防衛の王者は「さおりちゃんが、沙弥様にこんなふうに思ってくれてたなんて、チョー大興奮。もっといじめたくなった。今さらスチッチ入ってもお前がスターダムで埋もれている事実は変わらないからな。だって、タッグリーグで優勝したさくらや玖麗よりも存在感ない。それにさ、何回か前哨戦やったけど、お前にスターダムを背負うものが全く見えない。それにこの前の後楽園ホールだって最後に舞華にぜーんぶ持ってかれてる。それにさ、かわいい顔、最近ブスー、しかもさチョーいい子だよね。このお行儀にのいいサラリーマンレスラーがー」と立ち上がって安納を挑発。すると安納と大乱闘を展開する。

止めに入った岡田太郎社長は壇上から転げ落ちるアクシデントも。「このザコが！」「お前がザコだと言いてんだよ！」とお互いにののしり合い。「上谷、お前は大事なもを壊していくよな」と安納の衣装を引っ張ってボロボロに。上谷も「ホントの悪夢を見るのはこれからだからな」と捨て台詞を吐いて控室に消えた。