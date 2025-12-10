自分の体型にコンプレックスがあっても、彼氏が受け入れてくれる人だと安心ですよね。ただ、嫌だと言ってもしつこく体型いじりをしてくる男性もいるようで……？

今回は、彼氏のしつこい体型いじりに彼女がブチ切れた話をご紹介いたします。

胸の小ささをいじる彼氏

「私は胸が小さいのをコンプレックスに感じていたのですが、彼氏は『俺はそんなこと気にしないよ』と言って受け入れてくれたことがうれしかったんです。ただ付き合っていると、やたらと私の体型いじりをするようになってきました。服を買いに行ったときに『この服は胸元が開いてるから、◯◯には似合わなさそうだな』と店員さんがいる目の前で言ってきたり、『下着つける意味ってあるの？』と半笑いでからかってきたりと、徐々に彼氏に嫌悪感を抱くように。

体型いじりをやめてほしいと伝えたら『だから俺は気にしないって』『どうしても気になるっていうなら豊胸手術とか考えたら？』と論点のズレたことを言い始めて、なにも話が通じませんでした。彼氏と別れたいと伝えたら『お前みたいなのを受け入れてくれるのは俺くらいだぞ！』と言われたけど、本当に体型を気にしない人だったら、ここまで執拗にいじってきませんよね……。最後に『あんたみたいなしょうもない男と付き合った私がバカだった』『今までのいじり全部クソつまんなかったから！』とブチ切れて別れましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 気にしないと言いながらも体型いじりをするなんて、矛盾しています。一番は彼女がどう思うかを考えるべきなのに、まったく配慮ができていませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。