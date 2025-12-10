Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が、2026年1月から放送開始のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌に決定。また、本楽曲が12月29日に配信リリースされる。

（関連：【画像】Official髭男dism、新曲「Make Me Wonder」ジャケット＆TVアニメ『ダーウィン事変』キービジュアル）

『ダーウィン事変』は、うめざわしゅんによる漫画作品を原作としたアニメ。独創的な世界観とスリリングな物語が展開される“ヒューマン＆ノンヒューマンドラマ作品”となっている。

また「Make Me Wonder」は、本日Zepp Fukuokaにて開催された『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』にて初披露された。楽曲制作にあたりOfficial髭男dismは、「『未知』というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています」とコメントしている。

本日21時30分より、同楽曲の事前予約キャンペーンがスタート。Pre-add／Pre-saveした全員に、後日『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』のライブ写真がプレゼントされる。さらに、同楽曲の一部が聴ける『ダーウィン事変』の本予告映像が、12月12日19時に公開予定だ。

なおOfficial髭男dismは、ライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』を本日リリース。2026年4月からは『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』の開催も控えている。

Official髭男dism コメント全文オープニング主題歌を担当されると決まった時の感想を教えてください。

すごく好きな作品なので、純粋に嬉しいという気持ちと、コミカルさやシリアスさが混ざり合った唯一無二の作品なので、どんな曲を作ろうかなと、すぐに考え始めていたのを覚えています。

原作「ダーウィン事変」を読んだ感想をお聞かせください。

チャーリーはじめ、登場キャラクターの発する言葉に考えさせられることが多く、スリリングなシーンと合わせて、すごく引き込まれる作品でした。あっという間に最新刊まで読んでしまい、今は新刊の発売を楽しみにしています。

曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。

「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています。

アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

作品を読んだ時に自分の感じた「この後どうなるんだろう！？」という感覚を、楽曲を通しても感じていただけたらと願って制作しました。オープニング主題歌として、『ダーウィン事変』という素晴らしい作品に、少しでも素敵な彩りを添えられていたら、嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）