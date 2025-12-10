Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramに散歩帰りのプライベートショットを投稿した。

佐久間は「今日も親友と夜飯の後に少し歩いた！でも寒いからすぐ車乗ったw仕事終わりのリフレッシュ (^^)」と綴り、ボアジャケットにニット帽を合わせた温かなコーディネートの散歩ルックを投稿。

撮影する親友にピースサインを向けたり、リラックスした表情を浮かべたりと、心を許した親友とのリフレッシュの時間であることが分かる。

この投稿にファンからは、「散歩着がオシャレすぎる」「私服姿ほんとかっこいい大好き」「こんなイケメンが外歩いてんのか、、」「着こなしがうますぎる」などの声が寄せられた。

佐久間はSnow Manとしてのグループ活動のほか、MCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）、現在公開中の映画『ナイトフラワー』や2026年公開の映画『マッチング TRUE LOVE』での俳優業、アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』での声優業、「レゴ（R）クリエイティブフレンド」に就任するなど、個人としても幅広く活躍している。

（文＝リアルサウンド編集部）