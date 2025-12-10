「まだまだジュビロでプレーしたかった」磐田MF中村駿が今季限りで契約満了
ジュビロ磐田は10日、MF中村駿(31)が契約満了に伴い、2025シーズン限りでチームを離れることを発表した。
中村は駒澤大からザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)、モンテディオ山形、湘南ベルマーレ、アビスパ福岡と渡り歩き、2024年に磐田へ加入。今季J2リーグ戦では23試合に出場した。
磐田は今季5位でJ1昇格プレーオフ準決勝に進出。同4位の徳島ヴォルティスと1-1のドローに終わり、1年でのJ1復帰を逃した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF中村駿
(なかむら・しゅん)
■生年月日
1994年2月24日(31歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
178cm/70kg
■経歴
習志野高-駒澤大-群馬-山形-湘南-福岡-磐田
■出場歴
J1リーグ:79試合2得点
J2リーグ:196試合21得点
リーグカップ:14試合1得点
天皇杯:9試合
■コメント
「この度、契約満了となりチームを離れることになりました。
この2年間は怪我が続きプレーできない時間も長く、悔しさしかありません。
そんな状況でも常に支えてくれたチームメイト、スタッフ、どんな状況でも応援してくださったサポーターの皆さんには心から感謝しています。
最後みんなで昇格したかった。
まだまだジュビロでプレーしたかった。
いろんな想いがありますが、糧にして次に進んでいきます。
2年間、本当にありがとうございました。」
