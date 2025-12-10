　ジュビロ磐田は10日、MF中村駿(31)が契約満了に伴い、2025シーズン限りでチームを離れることを発表した。

　中村は駒澤大からザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)、モンテディオ山形、湘南ベルマーレ、アビスパ福岡と渡り歩き、2024年に磐田へ加入。今季J2リーグ戦では23試合に出場した。

　磐田は今季5位でJ1昇格プレーオフ準決勝に進出。同4位の徳島ヴォルティスと1-1のドローに終わり、1年でのJ1復帰を逃した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF中村駿

(なかむら・しゅん)

■生年月日

1994年2月24日(31歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

178cm/70kg

■経歴

習志野高-駒澤大-群馬-山形-湘南-福岡-磐田

■出場歴

J1リーグ:79試合2得点

J2リーグ:196試合21得点

リーグカップ:14試合1得点

天皇杯:9試合

■コメント

「この度、契約満了となりチームを離れることになりました。

この2年間は怪我が続きプレーできない時間も長く、悔しさしかありません。

そんな状況でも常に支えてくれたチームメイト、スタッフ、どんな状況でも応援してくださったサポーターの皆さんには心から感謝しています。

最後みんなで昇格したかった。

まだまだジュビロでプレーしたかった。

いろんな想いがありますが、糧にして次に進んでいきます。

2年間、本当にありがとうございました。」