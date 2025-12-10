広島がスキッベ体制ラストマッチを制す!! 荒木隼人がヘディング決勝点、中村草太はアクシデントで“水泳帽”姿に
[12.10 ACLE第6節 広島 1-0 上海申花 Eピース]
サンフレッチェ広島は10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第6節でホームに上海申花を迎えて1-0で勝利した。2022年から率いてきたミヒャエル・スキッベ監督体制のラストマッチを白星で飾った。
前半は両チームとも得点を奪えないまま経過した。前半32分にはMF中村草太が相手選手と接触して頭部から出血するアクシデント。以降は水泳帽のようなものを被って頭を保護しながらプレーした。中村は前半アディショナルタイムにDF新井直人のスルーパスに反応し、GKが飛び出してきたところでペナルティエリア手前からループシュートを放ったもののゴールには届かなかった。
0-0で突入したハーフタイムには場外戦もあった。MFトルガイ・アルスランが階段を降りてスタジアム内部に入った直後、後ろを振り向いて足を止める。理由は不明だがMFガオ・ティエンイーを待ち構えてから腕を押して対立的な態度を示し、一方のティエンイーは無視するように強引に歩き続けた。これを見た上海申花スタッフがヒートアップしてアルスランに詰め寄ると、MF菅大輝やDF佐々木翔などによって引き剥がされたアルスランも制止を振り切って詰め寄ろうかとする姿もあった。ただそれ以上の対立には発展せず、選手たちはそれぞれのロッカールームに戻っていった。
先制を目指す広島は後半3分、中村がMF川辺駿のスルーパスで最終ラインの背後を取ってゴールネットを揺らすもオフサイド。すると同6分、アルスランが相手MFイブラヒム・アマドゥに顔を蹴られてしまい、一時はプレーを続けたものの脳震盪疑いで同10分に交代となった。
広島はアクシデントも起こる中で後半14分、木下のクロスを菅がフリーで合わせたがGKバオ・ヤーションの守備範囲。直後には木下がクロスに合わせるシーンを作ったものの、シュートは枠の上に外れた。
その後もスコアレスが続いたが後半33分、MF新井直人が蹴った左CKで中村が相手GKを巧みにブロックして飛び出しを防ぐと、DF荒木隼人がファーサイドから頭で叩き込んで待望の先制点。これが決勝ゴールとなり、今季最終戦を1-0で制してスキッベ体制を笑顔で締めくくった。
サンフレッチェ広島は10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第6節でホームに上海申花を迎えて1-0で勝利した。2022年から率いてきたミヒャエル・スキッベ監督体制のラストマッチを白星で飾った。
前半は両チームとも得点を奪えないまま経過した。前半32分にはMF中村草太が相手選手と接触して頭部から出血するアクシデント。以降は水泳帽のようなものを被って頭を保護しながらプレーした。中村は前半アディショナルタイムにDF新井直人のスルーパスに反応し、GKが飛び出してきたところでペナルティエリア手前からループシュートを放ったもののゴールには届かなかった。
先制を目指す広島は後半3分、中村がMF川辺駿のスルーパスで最終ラインの背後を取ってゴールネットを揺らすもオフサイド。すると同6分、アルスランが相手MFイブラヒム・アマドゥに顔を蹴られてしまい、一時はプレーを続けたものの脳震盪疑いで同10分に交代となった。
広島はアクシデントも起こる中で後半14分、木下のクロスを菅がフリーで合わせたがGKバオ・ヤーションの守備範囲。直後には木下がクロスに合わせるシーンを作ったものの、シュートは枠の上に外れた。
その後もスコアレスが続いたが後半33分、MF新井直人が蹴った左CKで中村が相手GKを巧みにブロックして飛び出しを防ぐと、DF荒木隼人がファーサイドから頭で叩き込んで待望の先制点。これが決勝ゴールとなり、今季最終戦を1-0で制してスキッベ体制を笑顔で締めくくった。