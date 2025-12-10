広島vs上海申花 試合記録
【ACLEリーグステージ第6節】(Eピース)
広島 1-0(前半0-0)上海申花
<得点者>
[広]荒木隼人(78分)
<警告>
[広]ジャーメイン良(58分)
[上]陳晋一(17分)、イブラヒム・アマドゥ(51分)、ウー・シー(68分)
観衆:13,240人
主審:アフマド・アルアリ
副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス
├広島がスキッベ体制ラストマッチを制す!! 荒木隼人がヘディング決勝点、中村草太はアクシデントで“水泳帽”姿に
└広島対上海申花のハーフタイムに場外戦…スタジアム内部でMFトルガイ・アルスランと相手選手・スタッフら揉める
├広島がスキッベ体制ラストマッチを制す!! 荒木隼人がヘディング決勝点、中村草太はアクシデントで“水泳帽”姿に
└広島対上海申花のハーフタイムに場外戦…スタジアム内部でMFトルガイ・アルスランと相手選手・スタッフら揉める