【ACLEリーグステージ第6節】(Eピース)

広島 1-0(前半0-0)上海申花

<得点者>

[広]荒木隼人(78分)

<警告>

[広]ジャーメイン良(58分)

[上]陳晋一(17分)、イブラヒム・アマドゥ(51分)、ウー・シー(68分)

観衆:13,240人

主審:アフマド・アルアリ

副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス

広島がスキッベ体制ラストマッチを制す!! 荒木隼人がヘディング決勝点、中村草太はアクシデントで“水泳帽”姿に

└広島対上海申花のハーフタイムに場外戦…スタジアム内部でMFトルガイ・アルスランと相手選手・スタッフら揉める