窓際に立ち、手に刃物を持つ女。

【画像】サスマタで応戦する職員 逮捕の瞬間 女の手元に包丁

サスマタだろうか・・・教職員が柄の長い棒を持ちあたりを取り囲む。

生徒たちは、教室に避難し身を潜めた。

事件があったのは１０日の午後３時半ごろ。山形市城西町の惺山高校の事務室にいた職員が、学校敷地内にいる女を見つけた。

赤い上着に白の帽子。よく見ると、手には刃物が光っていた。

授業は終わっていたが、下校と部活動が始まろうかという時間。まだ校内にいる生徒も多かった。

「刃物を持った女が校内にいる」

職員らは警察に通報するとともに校内放送で生徒らに呼び掛けた。

「教室にいる生徒は直ちに窓を閉めて、教室から出ないように！」

■警察が確保した、その瞬間

職員と女のにらみ合い・・・緊迫した時間が流れる。

その間、警察も現場に急いでいた。山形市内をけたたましくサイレンを鳴らし、緊急走行をしながら高校方面に向かう多数のパトカーなどが目撃されている。

学校では教職員らがサスマタとみられる柄の長い棒を持ち、女に対応し続ける。

そして、警察が駆け付けたのちの、午後３時５７分。

女は２階の廊下にいたところを銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕された。

確保されたとき、女は包丁を振りかざすこともなく抵抗はしなかったという。

■女はもう一本、包丁を持っていた

女が持っていたのは文化包丁。柄から刃の先端までの長さが６センチ以上あった。バッグには、もう１本包丁が入っていた。

下校時間に突然起きた出来事。幸い、けがをした人はいなかった。

逮捕直後とみられる写真には、女が警察に背中を抑えられる姿が映されていた。

調べに対し女は自称 新庄市千門町に住む３８歳の女だと話している。

警察が動機や犯行に至ったいきさつとともに、女に責任能力があるかも含め調べを進めている。