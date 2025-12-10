明治13年創業の菓子店『舎川日盛堂(しゃがわにっせいどう)』。祖父よりも前の時代から使用しているという現役で動いている木製のレジが店頭にあるほどの老舗です。



冬の時期になると地元の人たちが食べているという、たい焼きならぬ「タマ吉焼き」。昔はたい焼きをやっていましたが、型を変えるタイミングで村松の商工会青年部のマスコット「

桜タマ吉」にして6年前から販売しているそう。





「タマ吉焼き つぶあん(150円/税込み)」のあんこは自家製で、米粉を使った生地はお餅のようなもっちりとした食感が楽しめると人気。生地が甘さ控えめであんこの甘さと絶妙のバランスです。



村松らしいものをと考案したのが「タマ吉焼き 桜あん(150円/税込み)」。

桜餅のような桜の風味と塩漬けの葉っぱがいいアクセントです。タイミングがいいと焼きたてが食べられて、今からの寒い時期にもおすすめです。





タマ吉焼きには他にも、クリームやチョコもあります。村松のゆるキャラのご当地スイーツを食べてみませんか。





◇舎川日盛堂(しゃがわにっせいどう)

新潟県五泉市村松甲1838

問い合わせ先｜0250-58-6604

営業時間｜9:00～18:00

休業日｜不定休