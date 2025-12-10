『FNS歌謡祭』本田響矢“金髪”＆“圧巻の歌唱力”に驚きの声「あの顔で歌上手いってずるくない」「BE:FIRSTの一員のようだった」
俳優の本田響矢が、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。自身が出演したドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌でBE:FIRSTの「夢中」を同グループとともに披露した。
【写真あり】“BE：FIRSTの一員”になった本田響矢
“金髪”で登場した本田響矢は、まったく違和感なくBE:FIRSTの“一員”に。圧巻の歌唱力＆パフォーマンスで視聴者を釘付けにした。
このパフォーマンスにSNSには、「最高に素敵でした」「金髪本田響矢くんにタートルネック着せたの誰ですか、、、ありがとう、、、とりあえず録画見返します、、、」「BE:FIRSTと瀧昌さま最高でしたー！！本田響矢くん歌もとってもお上手ですね！！金髪もカッコよいです！！」「瀧昌さま金髪ッ!?本田響矢顔面最強すぎない!?あの顔で歌上手いってずるくない!?!?」「響矢くん金髪ビックリしたけどもうBE:FIRSTの一員のようだった」「本田さん金髪もお似合いです」など称賛のコメントがあがっている。
