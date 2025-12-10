5年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（33）が、元同僚・杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。新しいファイターズに加わる思いを明かした。

3度目の戦力外通告を経て古巣復帰を果たした西川は「遠回りしてでもいろんなものを拾って最終形態になって帰ってきたみたいな気分」と率直な気持ちを明かした。

杉谷氏から「ヤクルトを離れるとき野球が終わるんじゃないかという葛藤ありました？」と聞かれた。

ヤクルトからは引退試合のオファーも受けたが、その場で現役続行の意思を伝えたという。

過去2度の戦力外の際はいくつかの選択肢を求めて動いたが、今回は日本ハムとしか連絡しなかった。

栗山英樹元監督に状況を説明して最後に「助けてください」と本音をぶつけて「1年でも育成でもいいので野球やらせてください」と伝えた。

杉谷氏は「ファイターズで終わりたい？」とその行動の意味を確かめた。

西川は「もちろん、そうですよ。1日契約でもいいから（最後は）ファイターズで終わりたいという思いで伝えた」と明かした。

今の日本ハムは西川が在籍していた当時のチームではない。

西川は「僕がやっていたファイターズとはまるっきり変わってますけど、やっぱそこに新しい風を吹き込んだのは新庄（剛志）さんなんで。新庄野球についていかないといけないなという感じですね」と、早めの適応を誓った。