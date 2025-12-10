「船橋記念・Ｓ３」（１０日、船橋）

１番人気のエンテレケイアが３角先頭から押し切り、昨年のタイムを０秒８更新して連覇を決めた。２着はメンバー最速の上がりを駆使した４番人気のザイデルバスト。３着に２番人気のコパノパサディナが入った。ラストランとなったカジノフォンテンは３番人気に支持されたが５着だった。

南関東同士ならこのカテゴリーでは譲れない。エンテレケイアが４戦ぶりにらしさを発揮した。

リノデスティーノが内から突っ張って先頭を奪ったが、二の脚を生かしてすぐに馬体を並べると３角手前では早々にかわして先頭。一気に後続を引き離して直線は独壇場。鞍上の左ステッキに鼓舞されて最後まで脚色は衰えず、悠々と連覇のゴールを駆け抜けた。

ここ３戦は本来の走りができなかった。大目標としてきた前走のＪＢＣスプリントも１２着と惨敗だった。「ずっと調子のいい中で結果を出すことができず悔しい思いだった。きょうは絶対勝つ！と思って乗りました。勝ち切ってくれてうれしい」と、主戦の吉原寛は満足そうにうなずいた。

自身は３日の勝島王冠（大井）で地方競馬重賞通算歴代Ｖ最多タイにすると、７日の地元・金沢の中日杯で安藤勝己氏を抜いて単独首位へ。重賞騎乗機会３連勝は２０２勝目となり「２００勝までは足踏みしたけど、勝ち出したらポンポンと行きますね」と胸を張っておどけた。

「このところトボけるところが出てきたので距離を延ばしていきたい」とは小久保師。まもなく８歳となるが、まだまだ衰えはない。「来年もありますから」。自らに言い聞かせるように、早くも来年のＪＢＣ（金沢）を見据えているようだった。