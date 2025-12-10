リューベン・ワイサカさん（７２）は米国を訪れた翌日の５月１５日に姿を消した。所在は今も謎のままだ/Courtesy Emily Barua

（CNN）米南部アラバマ州で今年5月、孫の高校の卒業式に出席しようとアフリカのケニアから駆け付けた男性が突然、姿を消した。地元警察の懸命な捜索にもかかわらず、男性の安否は今も不明のままだ。

リューベン・ワイサカさん（72）は孫の卒業式を6日後に控えた5月14日、ケニアから1万3000キロ以上のフライトを経て、息子一家が住む同州バーミンガム南郊の町カレラに到着した。スーツケースには、息子が若かった頃の色あせた写真や、息子と孫、自分用にそろえたアフリカ柄プリントのシャツなど、心のこもった手土産を詰め込んでいた。

だが、その3世代が誇らしげにそろいの服を着て、一緒に並ぶチャンスはなかった。

ワイサカさんは妻のエリザベス・バルアさんと米国に降り立った翌朝、息子ウィリングトン・バルアさんの家から徒歩で出かけたきり、姿を消した。

バルア家の玄関カメラは、ワイサカさんが午前11時8分、車庫の前のスペースに出てくる姿をとらえていた。カーキのズボンに青と白のチェックのシャツ、黒い靴というこざっぱりした服装だった。

その約30分後、約3キロ離れたガソリンスタンドへ入っていくワイサカさんが、防犯カメラの映像に映っていた。店員に向かって手を振ってからトイレに入り、裏口から出て行ったのを最後に、行方が分からなくなった。

その5日後に高校を卒業した孫のバイロン・バルアさん（17）は、「祖父はここに着いてすぐにいなくなってしまった」と話す。

それから7週間が過ぎた今も、手がかりはつかめていない。カレラはバーミンガムの南約48キロに位置する人口1万9000人前後の町。警察はヘリコプターやドローン（無人機）、オフロード車、追跡犬、熱感知用の赤外線カメラを投入し、町の周辺に広がる雑木林をくまなく捜してきたが、今のところ何も見つかっていない。

ウィリングトンさんは「どうして息子の卒業式に両親を呼んだのかと、後悔することもある。私がなにか別の行動を取れたのではないかと、つい自問してしまう」「私が招いていなければ、父は無事だったかもしれない」と語った。

家族はワイサカさんの足取りを追い、防犯カメラの映像を何度も見直して手がかりを探した。身長165センチ、体重73ロの男性が、ほとんど知る人もいない外国で、白昼に姿を消すことなどあり得るだろうか。

家族はまた、ワイサカさんに実は認知症などの病気があり、旅先のストレスが発症のきっかけになった可能性も考えた。認知症の患者がふらりと出かけてしまうのは珍しい症状ではなく、特に慣れない環境ではよくある行動だと、専門家らは指摘する。

娘のエミリー・バルアさんは、本人はとても怖い思いをしているに違いないと話しながら次第に声を落とし、長いため息をついた。

さらに「希望を持ちたい。そう本気で思う」「でも、父は暑さの中でどこかに座り込んで眠ってしまい、二度と目覚めなかったのではと考えてしまう時もある」と話した。

家族はワイサカさんがいなくなるまでの様子を振り返り、異変の兆候を見逃していなかったかと考え続けている。

米国行きの機内で普段と違う様子も

今振り返ると、ワイサカさんは米国へ向かう間、落ち着きのない様子だった。ウィリングトンさんによると、家族は当時、１８時間の移動に疲れたせいだろうと考えた。

夫妻のフライトは5月13日にケニアの首都ナイロビを出発した。ワイサカさんは空港まで自家用車の小型セダンを運転し、独フランクフルト経由で米南部ジョージア州アトランタへ向かうルフトハンザ航空の便に搭乗した。

空港へ向かう直前には、いつも通りに庭のごみを拾い、愛犬のジャーマンシェパード5頭にえさをやって犬舎を掃除した。ウィリングトンさんによれば、留守中の世話係も手配してあった。

フランクフルトまでのフライトは何も問題なかったが、アトランタへ向かう途中で様子がおかしくなった。ワイサカさんはわけの分からないことを言い出して興奮し、座席に引き留めようとする妻のエリザベスさんに客室乗務員の助けが必要だったという。

ワイサカさんはアトランタに着くまで落ち着かない状態が続いた。混乱した様子で、空港のエスカレーターに逆行しようとして転倒し、ひざを傷めた。ガソリンスタンドの防犯カメラにも、この時のけがで足をひきずる様子が映っていた。

夫妻がカレラに着いた後、ウィリングトンさんはワイサカさんを救急外来へ連れて行った。頭部のCTスキャンや血液検査の結果に異常はなく、ワイサカさんは早朝に病院を出た。

時差ぼけに疲れが重なったワイサカさんは、シャワーを浴びて仮眠を取った。そして目玉焼きと紅茶で朝食にした後、外へ出かけた。初めはエリザベスさんも後を追ったが、ガレージの扉を閉めようと駆け戻った間に、ワイサカさんを見失ったという。

家族が「車に乗せないで」と呼び掛け

ワイサカさんはその朝、家を出た後で2回、通りかかった車に乗せてもらって移動した。この2回で状況が一変したと、家族は言う。

カレラ警察の責任者、デービッド・ハイチ氏によると、捜査チームはワイサカさんを乗せた運転者2人から事情を聴いた。1回目は、ワイサカさんが８軒先の家をウィリングトンさん宅と勘違いし、近所の人にそこで降ろしてくれと頼んだ。その場で今度は食品宅配サービスの車を止め、「町まで」乗せてほしいと告げた。ハイチ氏によれば、運転手はガソリンスタンドで車を止め、ワイサカさんはここでいいと言った。

ガソリンスタンドで最後に姿が確認されたのは、午前11時43分だった。

その後、ワイサカさんらしき人物がガソリンスタンド近くの狩猟場に入るのを見たと、近くに住む女性から通報があった。ゲートの下をくぐり、雑木林の中へ消えていったという。

警察はこれまでに、近隣住民への聞き込みを数回繰り返した。捜査チームは、ワイサカさんがガソリンスタンド裏にあるトラック用のドライブインからさらにもう一度車に乗せてもらい、町外へ出た可能性もあるとみている。

ワイサカさんがいなくなった直後に、家族は地元テレビ局を通し、ワイサカさんを車に乗せないでほしいと呼び掛けた。車に乗るたびに遠くへ行ってしまうとの懸念からだ。

ハイチ氏によると、ワイサカさんが姿を消してから、町の警官らは18日間、休みなく働き続けた。手がかりは次第に尽きてきたが、同氏は家族に、ワイサカさんが見つかるまで捜索をやめないと約束している。

住民らもこれまでビラを配ったり、林の中の道をくまなく捜したりしてきた。協力の申し出は後を絶たなかったと、ハイチ氏は話す。

「全員に対応することさえできなかったほどだ」「夜間の赤外線カメラによる捜索や警察犬を使った捜索では、誤認を避けるため善意の人々に退去願う場面もあった」という。

ワイサカさんは失踪時、ケニアの携帯電話を持っていた。ハイチ氏は米連邦捜査局（FBI）のナイロビ支局を通し、現地の通信業者に追跡を依頼した。結果が出るまでには数日かかった。

ハイチ氏によると、この携帯電話が最後に信号を発したのはフランクフルト。機内モードになっている可能性があり、追跡は困難だという。ワイサカさんは米国のB2（短期観光）ビザを取っていたが、それを添付したパスポートは携行していない。ケニア通貨はいくらか持っていたかもしれないが、米ドルの手持ちはないと、家族は話す。

カレラの捜査チームは地区内の廃屋を捜し、ホームレスの宿泊施設や病院、移民当局者らにもワイサカさんの情報がデータベースに登録されていないかどうか確認してもらうため、定期的に連絡を取ってきたという。

ハイチ氏は、自身の父親が認知症だったので家族の苦悩が分かると語った。また、この件をきっかけに知り合った地元ケニア人コミュニティーとの関係を今後も維持したいと話している。

真実を問い続ける親族

ワイサカさんにはケニアに2人、米国に2人の子どもがいる。娘のエミリー・バルアさんは米北西部ワシントン州レントン在住だ。

ウィリングトンさんは25年前に米国へ移住してからほぼずっと、バーミンガム周辺に暮らしてきた。カレラの小さな町ならではの魅力や、冬の穏やかな気候が気に入ったという。

ワイサカさんがいなくなってから5日後の5月20日、孫のバイロンさんはカレラ高校を卒業した。

卒業式の前には親族一同が手をつなぎ合い、行方不明のワイサカさんにしばし思いをはせた。バイロンさんがステージ上で卒業証書を受け取ると、一同はくじけずがんばろうという決意とともに、拍手と歓声を送った。

答えが出ないまま時ばかりが過ぎて不安が募るなか、家族は次から次へと浮かぶ質問にさいなまれている。ワイサカさんは犯罪の被害に遭ったのか。生きているだろうか。だとしたら、所持金ゼロでどうしのいでいるのだろう。

ウィリングトンさんによると、ワイサカさん夫妻の便は夕方に到着した。ワイサカさんはアルツハイマー病など認知症患者によくみられる「夕暮れ症候群」を起こしていたのではないかと、ウィリングトンさんは言う。夕方に混乱や不安、攻撃的な行動が表れ、それが徘徊（はいかい）につながるという症状だ。

妻のエリザベスさんは6月20日、家族らのいるケニアに帰国した。CNNは取材を試みたが本人は拒否。息子によると、取り乱していてメディアと話せる状態ではないという。

夫妻は過去に2回、2017年6月と19年5月に米国を訪れていた。どちらの訪問時もワイサカさんの健康状態は良好で何の問題も起きず、19年には滞在を数カ月延長したほどだったという。

今年6月3日はワイサカさんの73歳の誕生日だった。ウィリングトンさんは夫妻が帰国する直前の週末、父の日の15日にワイサカさんの誕生日パーティーを開く予定だった。

ケニアの伝統料理、ヤギのローストをつくって、全米各地から友人や親族を招くことにしていた。そろいのシャツを着るチャンスだったかもしれない。

だがパーティーは開かれなかった。

ワイサカさんに何が起きたのかは、今もなぞのままだ。トラック会社を所有するウィリングトンさんは、行く先々でトラック用の休憩所やドライブインにビラを張り、林を通り過ぎるたびにスピードを落として木々の間をのぞき込む。

電話が鳴ると、そのたびに胸の鼓動が速くなる。答えが聞ける期待と不安を抱きつつ、電話に出るのだ。分からないということが一番つらいと、ウィリングトンさんは話している。

◇

本記事は2025年7月14日初出の記事を再編集して掲載したものです。