Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が12月29日にリリースされることが決定。本楽曲は2026年1月から放送開始のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌にも起用された。

『ダーウィン事変』は、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇るヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品となっている。

オープニング主題歌となるOfficial髭男dismの「Make Me Wonder」は、本日Zepp Fukuokaにて開催された＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞にて初披露の上、解禁された。

楽曲制作にあたりOfficial髭男dismは、「“未知”というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています」とコメント。

同楽曲「Make Me Wonder」の一部が聴けるTVアニメ『ダーウィン事変』本予告映像が12月12日19時に解禁予定とのこと。

◆ ◆ ◆

Official髭男dismコメント全文

■オープニング主題歌を担当されると決まった時の感想を教えてください。

すごく好きな作品なので、純粋に嬉しいという気持ちと、コミカルさやシリアスさが混ざり合った唯一無二の作品なので、どんな曲を作ろうかなと、すぐに考え始めていたのを覚えています。

■原作「ダーウィン事変」を読んだ感想をお聞かせください。

チャーリーはじめ、登場キャラクターの発する言葉に考えさせられることが多く、スリリングなシーンと合わせて、すごく引き込まれる作品でした。あっという間に最新刊まで読んでしまい、今は新刊の発売を楽しみにしています。

■曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。

「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています。

■アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

作品を読んだ時に自分の感じた「この後どうなるんだろう！？」という感覚を、楽曲を通しても感じていただけたらと願って制作しました。オープニング主題歌として、『ダーウィン事変』という素晴らしい作品に、少しでも素敵な彩りを添えられていたら、嬉しいです。

◆ ◆ ◆

TVアニメ『ダーウィン事変』 ■イントロダクション

講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる漫画作品『ダーウィン事変』。

シリーズ累計発行部数200万部を突破し、「マンガ大賞2022」大賞、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGest‘Arts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇る。

「なんで、人間だけが特別なの？」

人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマンジー」チャーリー。「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが遂にTVアニメ化。



■あらすじ

なんで、人間だけが特別なの？

アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、

人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、

半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。

15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。

そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、

「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！

チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--

「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、

「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。

ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!



■放送情報

2026年1月よりテレ東系列にて放送



■スタッフ

原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：津田尚克

シリーズディレクター：中山勝一

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：友岡新平

音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子

音響監督：岩浪美和

制作：ベルノックスフィルムズ

製作：「ダーウィン事変」製作委員会



■キャスト

チャーリー役：種粼敦美

ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩

リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫



公式HP：https://darwinsincident.net/

公式X（旧：Twitter）： @darwins_anime （https://twitter.com/darwins_anime）

