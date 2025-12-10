マーティー・フリードマン、大晦日と年始一発目にライブ開催
2025年大晦日の夜にマーティー・フリードマンと豪華ゲストによるロックなイベント＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTON CLUB東京＞が、COTTON CLUB東京にて開催となる。1st.showと2nd.showの二部構成となっているが、2nd.showでは来るべき新年への幕開けを華やかに迎えるカウントダウン・セレモニーも開催される予定だ。
2025年12月31日に開催される＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTONCLUB東京＞は、マーティ・フリードマンと、グローバルに活動する若き超絶テクニカル・インストゥメンタル・バンドのASTERISMを中心とする豪華プログラムで、さらにスペシャルゲストとしてSpin Aquaのヴォーカリストとしても活動する土屋アンナ、国内外から高い評価を恣にしている押尾コータローの出演も決定している。年末の締めくくりと同時に新年を迎えるにもふさわしい、静と動がぶつかり合う、華やかな宴となることだろう。
また、新年を迎え2026年1月2日には、森丘直樹（G）、わかざえもん（B）、CHARGEEEEEE…（Dr）というプレイヤーを引っ提げて、マーティ・フリードマンの＜NEA YEAR LIVE 2026＞が同じくCOTTON CLUB東京で開催される。不動の顔ぶれで全米ツアーをはじめ数々のツアーを重ねてきた彼らが繰り広げる火花散るギター・バトルと、一糸乱れぬアンサンブルが至近距離で体感できる貴重な1夜となることだろう。
そして、2026年1月7日（水）には、ビルボード大阪にマーティ・フリードマンがやってくる。ビルボード大阪での＜NEA YEAR +IVE 2026＞は、ベーシストがわかざえもんからshioRi（B）に代わり、キーボードとして丸木美花が追加されるという構成で開催されるため、東京公演との違いを確かめてみるのも一興だ。ぜひチェックを。
＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTON CLUB東京＞
2025年12月31日（水）
＠COTTONCLUB東京
[1st.show] open 6：30pm / start 7：30pm
[2nd.show] open 9：45pm / start 10：45pm
※2ndショウではカウントダウン・セレモニーを行います
出演：マーティ・フリードマン&ASTERISM
MC：鮎貝健
ゲスト：土屋アンナ、押尾コータロー 他
https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/marty-friedman-251231/
＜マーティ・フリードマン NEW YEAR LIVE 2026＞
2026年1月2日（金）
＠COTTONCLUB東京
[1st.show] open 3：30pm / start 4：30pm
[2nd.show] open 6：30pm / start 7：30pm
・Marty Friedman（G）
・森丘直樹（G）
・わかざえもん（B）
・CHARGEEEEEE…（Dr）
https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/marty-friedman-260102/
＜マーティ・フリードマン NEW YEAR LIVE 2026＞
2026年1月7日（水）
＠ビルボード大阪
1st stage open 16：30 start 17：30
2nd stage open 19：30 start 20：30
・Marty Friedman（G）
・森丘直樹（G）
・shioRi（B）
・CHARGEEEEEE…（Dr）
・丸木美花（Key）
https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20994