2025年大晦日の夜にマーティー・フリードマンと豪華ゲストによるロックなイベント＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTON CLUB東京＞が、COTTON CLUB東京にて開催となる。1st.showと2nd.showの二部構成となっているが、2nd.showでは来るべき新年への幕開けを華やかに迎えるカウントダウン・セレモニーも開催される予定だ。

2025年12月31日に開催される＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTONCLUB東京＞は、マーティ・フリードマンと、グローバルに活動する若き超絶テクニカル・インストゥメンタル・バンドのASTERISMを中心とする豪華プログラムで、さらにスペシャルゲストとしてSpin Aquaのヴォーカリストとしても活動する土屋アンナ、国内外から高い評価を恣にしている押尾コータローの出演も決定している。年末の締めくくりと同時に新年を迎えるにもふさわしい、静と動がぶつかり合う、華やかな宴となることだろう。

また、新年を迎え2026年1月2日には、森丘直樹（G）、わかざえもん（B）、CHARGEEEEEE…（Dr）というプレイヤーを引っ提げて、マーティ・フリードマンの＜NEA YEAR LIVE 2026＞が同じくCOTTON CLUB東京で開催される。不動の顔ぶれで全米ツアーをはじめ数々のツアーを重ねてきた彼らが繰り広げる火花散るギター・バトルと、一糸乱れぬアンサンブルが至近距離で体感できる貴重な1夜となることだろう。

そして、2026年1月7日（水）には、ビルボード大阪にマーティ・フリードマンがやってくる。ビルボード大阪での＜NEA YEAR +IVE 2026＞は、ベーシストがわかざえもんからshioRi（B）に代わり、キーボードとして丸木美花が追加されるという構成で開催されるため、東京公演との違いを確かめてみるのも一興だ。ぜひチェックを。

＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTON CLUB東京＞

2025年12月31日（水）

＠COTTONCLUB東京

[1st.show] open 6：30pm / start 7：30pm

[2nd.show] open 9：45pm / start 10：45pm

※2ndショウではカウントダウン・セレモニーを行います

出演：マーティ・フリードマン&ASTERISM

MC：鮎貝健

ゲスト：土屋アンナ、押尾コータロー 他

https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/marty-friedman-251231/

＜マーティ・フリードマン NEW YEAR LIVE 2026＞

2026年1月2日（金）

＠COTTONCLUB東京

[1st.show] open 3：30pm / start 4：30pm

[2nd.show] open 6：30pm / start 7：30pm

・Marty Friedman（G）

・森丘直樹（G）

・わかざえもん（B）

・CHARGEEEEEE…（Dr）

https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/marty-friedman-260102/

