ガールズロックバンド・ちゃくら が、本日12月10日（水）に開催された全国ツアーファイナルであるZepp Shinjuku公演内にてバンド結成4周年となる2026年6月にUNIVERSAL SIGMAからメジャーデビューすることを発表した。

無所属でありながら数々のライブ、リリースを重ね猪突猛進してきた彼女たち。UNIVERSAL SIGMAへの所属で次のステージへ向かうことになるが、新たなリリースやライブなどの情報は後日発表となる。

◾️1stフルアルバム『いびつな愛ですが』

2025年6月18日（水） TOWER RECORDS 限定発売

価格 / \3,300（税込） 品番 / UPCM-1013 ◆CD収録曲 未春ウソノハナシどうかもういいよ、おやすみ君の一番になれない私より海月（いびつな愛ですがver.）終幕（新曲）だった人一、人アイビー今私生きている様だ万人様いびつな愛ですがまるで駄目な女子高生はバンドマンになった