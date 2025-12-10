Laura day romance、アルバム先行曲「ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark」MV公開
Laura day romanceが、新曲「ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark」のミュージックビデオを公開した。
「ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark」は、12月24日にリリースされるアルバム『合歓る - bridges』からの先行配信曲。
ストイックでタイトなライブパフォーマンスと、没入する二人のオーディエンスの表情を交錯させながら展開するミュージックビデオは、11月23日にZepp Shinjukuにて行われたワンマンライブにて収録。リアルなライブの息を呑むような緊張感や熱気を、滲むような幻想的な映像美によって捉えている。監督はTai Nakazawaが務めた。
Laura day romanceは、12月24日に3rdアルバム『合歓る - bridges』をリリースするほか、年内は＜MERRY ROCK PARADE 2025＞＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY＞＜rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26＞など大型フェスにも出演予定。来年3月からは初となるホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞の開催も決定している。
「ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark」
配信リンク：https://lnk.to/Nemuru_bridges
『合歓る - bridges』
2025年12月24日リリース
CD予約：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
配信予約：https://lnk.to/Nemuru_bridges
『合歓る - walls』
2025年12月24日リリース
CD / PCCA-06450 / 2,900円(税込)
CD予約：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
好評配信中：https://lauradayromance.lnk.to/Nemuru-walls
＜Laura day romance tour 2025 a perfect review＞
2025年10月03日（金）北海道・札幌cube garden
2025年10月19日（日）宮城・仙台darwin
2025年11月02日（日）大阪・BIGCAT
2025年11月09日（日）福岡・BEAT STATION
2025年11月16日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2025年11月23日（日）東京・Zepp Shinjuku
チケット代：
・スタンディング ⼀般 5,500円（税込／ドリンク代別）
・スタンディング U-22割 4,500円（税込／ドリンク代別）
・スタンディング U-12割 3,000円（税込／ドリンク代別）（保護者同伴必須）
公演・チケット情報は公式サイトをご覧ください。
https://lauradayromance.com/
