DIR EN GREY、最新アルバム『MORTAL DOWNER』2026年に発売決定。春に全国ツアー、7月に東京ガーデンシアター2DAYS公演を開催
DIR EN GREYが、12作品目となるニューアルバム『MORTAL DOWNER』を2026年に発売することを解禁した。
以前からアルバムの制作に取り掛かっていると明かしていたDIR EN GREYだが、遂にアルバムタイトルが解禁となった。しかしそれ以外の情報は未だなく、ヴェールに包まれている本作の全貌が明らかにされるのは来年、2026年。
DIR EN GREYが導く新たな道筋にはどんな光が差し込んでくるのか──。アルバムの詳細解禁、発売を楽しみに待ちたい。
そして、2026年4月15日(水)CLUB CITTA’でのファンクラブ｢a knot｣only公演を皮切りに、全国10都市12公演で全国ツアー＜TOUR26 Downer Absolutely No One＞を開催することも決定。更には、2026年7月18日(土)、19日(日)に東京ガーデンシアターにて＜2DAYS LIVE “MORTAL DOWNER”＞の開催も解禁された。
4月からのツアータイトルには最新アルバムと共通する“Downer”の文字、そして7月の東京ガーデンシアター公演はアルバムタイトルとなる“MORTAL DOWNER”を冠している。どちらも最新アルバムを紐解く上で重要な公演になるだろう。
＜TOUR26 Downer Absolutely No One＞のオフィシャルファンクラブ｢a knot｣のチケット1次先行抽選受付は、12月11日(木)正午より開始となる。
＜DIR EN GREY TOUR26 Downer Absolutely No One＞
2026/4/15(水)【神奈川県】CLUB CITTA’ -｢a knot｣only-
2026/4/19(日)【宮城県】SENDAI GIGS
2026/4/23(木)【神奈川県】KT Zepp Yokohama
2026/4/29(水・祝)【岡山県】倉敷市芸文館
2026/4/30(木)【福岡県】Zepp Fukuoka
2026/5/4(月・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣ & ONLINE only-
2026/5/5(火・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣LIMITED-
2026/5/9(土)【大阪府】なんばHatch
2026/5/10(日)【大阪府】なんばHatch
2026/5/12(火)【静岡県】静岡市清水文化会館マリナート・大ホール
2026/5/20(水)【東京都】Zepp Haneda
2026/5/23(土)【愛知県】名古屋COMTEC PORTBASE
[開場/開演]
平日公演 17:45/18:30
土日祝日公演 16:45/17:30
[席種/チケット料金]
4/15 神奈川公演
・｢a knot｣スタンディング \9,000(諸経費込)
5/4.5 群馬公演
・｢a knot｣スタンディング \9,000(諸経費込)
・｢a knot｣指定席 \9,000(諸経費込)
・一般スタンディング \9,800(諸経費込)※5/4公演のみ
4/29岡山公演・5/12 静岡公演
・VIP Ticket(1F前方指定席・オリジナル特典付き) \29,800(諸経費込)
・Exclusive Ticket(指定席・オリジナル特典付き) \19,800(諸経費込)
・一般指定席 \9,800(諸経費込)
上記以外の公演
・VIP Ticket(1F前方スタンディング・オリジナル特典付き) \29,800(諸経費込)
・Exclusive Ticket(2F指定席・オリジナル特典付き) \19,800(諸経費込)
・一般スタンディング \9,800(諸経費込)
・一般後方席(2F後方指定席) \9,800(諸経費込)
■OFFICIAL FAN CLUB ｢a knot｣1次先行抽選受付
[受付期間] 2025年12月11日(木)12:00〜12月30日(火)23:59
[入金期間] 2026年1月8日(木)14:00〜2026年1月19日(月)23:59
[対象者] ｢a knot｣会員(2025年12月1日時点有効会員)
※2025年11月30日(日)までにご入会(ご入金)いただいた方が対象となります。
[対象席種]
・｢a knot｣スタンディング
・｢a knot｣指定席(2F指定席)
・VIP Ticket(1F前方スタンディング/1F前方指定席・オリジナル特典付き)
・Exclusive Ticket(2F指定席/指定席・オリジナル特典付き)
・一般スタンディング/一般指定席
■OFFICIAL FAN CLUB ｢a knot｣2次先行抽選受付
[受付期間] 2026年1月6日(火)12:00〜1月19日(月)23:59
[入金期間] 2026年1月23日(金)14:00〜1月29日(木)23:59
[対象者] ｢a knot｣会員(2026年1月1日時点有効会員)
※2025年12月31日(水)までにご入会(ご入金)いただいた方が対象となります。
[対象席種]
・｢a knot｣スタンディング
・｢a knot｣指定席(2F指定席)
・VIP Ticket(1F前方スタンディング/1F前方指定席・オリジナル特典付き)
・Exclusive Ticket(2F指定席/指定席・オリジナル特典付き)
・一般スタンディング/一般指定席
■DIR EN GREY ONLINE先行抽選受付
[受付期間] 2026年1月15日(木)12:00〜1月25日(日)23:59
[入金期間] 2026年2月3日(火)13:00〜2月11日(水・祝)21:00
[対象者] DIR EN GREY ONLINE月額有料会員
※受付期間中にDIR EN GREY ONLINEにご入会いただいた方も対象となります。
[対象席種]
・一般スタンディング/一般指定席
■GALAXY BROAD CARD先行抽選受付
[受付期間] 2026年2月1日(日)12:00〜2月9日(月)23:59
[入金期間] 2026年2月14日(土)13:00〜2月20日(金)21:00
[対象者] GALAXY BROAD CARD会員
[対象席種]
・一般スタンディング/一般指定席
■オフィシャル先行抽選受付
プレイガイド先行抽選受付
[受付期間] 2026年2月18日(水)12:00〜2月24日(火)23:59
[入金期間] 2026年2月28日(土)13:00〜3月9日(月)21:00
[対象席種]
・一般スタンディング/一般指定席
一般発売(先着)
[販売期間] 2026年3月14日(土)10:00〜
[対象席種]
・一般スタンディング/一般指定席
・一般後方席(2F後方指定席)
＜DIR EN GREY “MORTAL DOWNER”＞
2026/7/18(土)【東京都】東京ガーデンシアター
2026/7/19(日)【東京都】東京ガーデンシアター
詳細は後日発表
