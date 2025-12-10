アルルカンが主催するイベント＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞が、3月1日（日）に東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催されることが先日発表された。

あわせて、チケットのプレリクエスト1次先行受付がスタートしている。

＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞は、アルルカンが自身の音楽的ルーツとシーンへのリスペクトを体現する主催イベント。約4年ぶりの開催となる今回は、MUCC、キズ、DEZERT、甘い暴力という、世代やスタイルを超えてシーンを牽引する4組の出演が決定した。

それぞれが確固たる表現力を持ち、独自の進化を遂げてきたバンドたちが一堂に会することで、当日は濃密かつ緊張感あふれるステージが繰り広げられることは必至。冒頭から終演まで一瞬たりとも目が離せない、熱量の高い一夜となりそうだ。

チケットのプレリクエスト1次先行受付は12月21日（日）23時59分まで。続く2次先行は1月10日（土）12時より実施される。

＜アルルカン Presents「束の世界-SONOSEKAI-2026」＞

3月1日(日) EX THEATER ROPPONGI

開場 14:30 / 開演 15:30 ・出演者

アルルカン / MUCC / キズ / DEZERT / 甘い暴力 ・チケット料金

1階スタンディング \8,000

2階最前列 \12,000 / 2階指定席 \9,500

※ドリンク代金別途

※入場者全員にポストカードプレゼント