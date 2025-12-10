１０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、洞不全症候群、パーキンソン病と診断され療養中だった歌手の美川憲一がこの日、都内で復帰会見を行ったことを速報した。

美川は９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、今月１４日に愛知で行われるディナーショーから復帰する。

会見を見届けたコメンテーターとして出演の野球評論家・赤星憲広氏は「最初に美川さんがおっしゃられていたように病気で苦しまれている方、そしてご家族の方に向けて、お話されてましたけど、すごく勇気を与えられます」と話すと「何よりも美川さんが目標があるから、リハビリも頑張られたと思うんですね。４日後にディナーショーを控えられているということなんで、それがないと、いくらリハビリを頑張ろうと思っても…。目標を持ち続けられてるからこそだと思うので、どんどんやっていただきたいなと思います」と続けていた。