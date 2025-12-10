【40代・50代】失敗しないイメチェンは“コレ”！→ 即シャレ見え♡「レイヤーカット」

軽やかさと品を両立できるレイヤーカットは、長さを変えずに雰囲気を変えたい人に寄り添うスタイル。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の髪を自然にオシャレに見せてくれる、レイヤーカットをご紹介します。

艶ブラウンが映えるワンレン風ボブレイヤー

艶のあるナチュラルブラウンを合わせたワンレン風のボブレイヤー。首元でキュッとくびれて、肩ラインでほんのりハネる、落ち着きのあるシルエットです。レイヤーを控えめに入れているため、上品に軽さがプラスされています。重く見せたくないけれど、短すぎる変化は避けたい人にもおすすめのデザインです。

洗練ムード漂うくびれミディアムレイヤー

繊細な毛束感と筋感がきれいに浮かぶミディアムレイヤー。レイヤーの位置で自然なくびれが生まれ、表面にほどよい動きが広がります。ハイライトが全体になじみ、強く主張しすぎずに立体感を強調。柔らかい陰影が好みの人にも合わせやすく、落ち着いた雰囲気に仕上がります。

柔らかなブラウンのミディアムレイヤー

艶のあるブラウンがふわっと映えるミディアムレイヤー。ベースは厚みを残しているため、レイヤーで軽さを出しながらも大人の落ち着きが損なわれません。外ハネで表情をつけ、トップはワンカールに動かして立体感をプラス。やりすぎない華やかさがあり、柔らかい質感を求める人も取り入れやすそうです。

透明感グレージュの軽やかミディアムレイヤー

軽めのベースが印象的なミディアムレイヤー。透明感のあるグレージュがレイヤーと好相性で、柔らかい陰影を生んでいます。トップは後ろに流し、ベースは肩で外ハネにセットすることで、ラフさとまとまりのバランスが心地よいデザインに。軽さを求めつつ落ち着きも残したい人にフィットするスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@katayu1204様、@tomomi__hair様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里