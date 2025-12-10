ストレイテナー、全国ツアー＜STRAIGHT SONGS TOUR＞を2026年5月より開催
ストレイテナーが2026年5月から7月にかけて、全国8箇所を巡るツアー＜STRAIGHT SONGS TOUR＞を開催することが発表された。
10月29日リリースのNew EP「Next Chapter EP」を引っ提げて開催された東阪ホールワンマンライブ＜Sad And Beautiful Symphony＞を本日12月10日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて完走したストレイテナー。その終演後にスクリーン上で発表されたのが、＜STRAIGHT SONGS TOUR＞だ。
＜STRAIGHT SONGS TOUR＞は約1年ぶりとなるライブハウスでのワンマンツアーで、ホールライブとはまた違う、熱量あふれるステージを全国各地へ届ける予定だ。
開催発表と同時にチケットFC先行受付もスタートした。ぜひ会場で、ストレイテナーのストレートなステージを体感してほしい。
撮影◎ピー山
■＜STRAIGHT SONGS TOUR＞
▼2026年
5月19日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
1Fスタンディング / 2F指定席
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
5月30日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング
（問）WESS info@wess.co.jp
6月06日(土) 大阪・Zepp Namba
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング / 2F指定席
（問）GREENS TEL 06-6882-1224
6月07日(日) 愛知・Zepp Nagoya
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング / 2F指定席
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
6月13日(土) 広島 CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
6月14日(日) 福岡 DRUM LOGOS
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
6月20日(土) 宮城・SENDAI GIGS
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング / 2F指定席
（問）ジー・アイ・ピー https://www.gip-web.co.jp/t/info
7月12日(日) 東京・Zepp DiverCity
open16:00 / start17:00
1Fスタンディング / 2F指定席
（問）ホットスタッフ プロモーション 050-5211-6077
▼チケット
1Fスタンディング：6,000円 (税込 / D代別)
2F指定席：6,500円 (税込 / D代別)
※未就学児入場不可
【テナモバ最速先行受付】
受付期間：12月10日(水)20:45〜12月21日(日)23:59
受付URL：https://tenamoba.jp/page/sst_fJ8MKiHn/
