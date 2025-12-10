ストレイテナーが2026年5月から7月にかけて、全国8箇所を巡るツアー＜STRAIGHT SONGS TOUR＞を開催することが発表された。

10月29日リリースのNew EP「Next Chapter EP」を引っ提げて開催された東阪ホールワンマンライブ＜Sad And Beautiful Symphony＞を本日12月10日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて完走したストレイテナー。その終演後にスクリーン上で発表されたのが、＜STRAIGHT SONGS TOUR＞だ。

＜STRAIGHT SONGS TOUR＞は約1年ぶりとなるライブハウスでのワンマンツアーで、ホールライブとはまた違う、熱量あふれるステージを全国各地へ届ける予定だ。

開催発表と同時にチケットFC先行受付もスタートした。ぜひ会場で、ストレイテナーのストレートなステージを体感してほしい。

■＜STRAIGHT SONGS TOUR＞

▼2026年

5月19日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

1Fスタンディング / 2F指定席

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

5月30日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング

（問）WESS info@wess.co.jp

6月06日(土) 大阪・Zepp Namba

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング / 2F指定席

（問）GREENS TEL 06-6882-1224

6月07日(日) 愛知・Zepp Nagoya

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング / 2F指定席

（問）ジェイルハウス 052-936-6041

6月13日(土) 広島 CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング

（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

6月14日(日) 福岡 DRUM LOGOS

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

6月20日(土) 宮城・SENDAI GIGS

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング / 2F指定席

（問）ジー・アイ・ピー https://www.gip-web.co.jp/t/info

7月12日(日) 東京・Zepp DiverCity

open16:00 / start17:00

1Fスタンディング / 2F指定席

（問）ホットスタッフ プロモーション 050-5211-6077

▼チケット

1Fスタンディング：6,000円 (税込 / D代別)

2F指定席：6,500円 (税込 / D代別)

※未就学児入場不可

【テナモバ最速先行受付】

受付期間：12月10日(水)20:45〜12月21日(日)23:59

受付URL：https://tenamoba.jp/page/sst_fJ8MKiHn/

