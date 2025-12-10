Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」がアニメ『ダーウィン事変』OP主題歌決定【コメントあり】
Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が29日にリリースされることが決定した。同曲は来年1月からテレビ東京系で放送開始のテレビアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌に起用される。
【写真】ヒゲダンが主題歌を担当！テレビアニメ『ダーウィン事変』キービジュアル
『ダーウィン事変』は、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、『マンガ大賞2022』大賞をはじめ各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇るヒューマン＆ノンヒューマンドラマ作品となっている。
「Make Me Wonder」は、きょう10日に福岡・Zepp Fukuokaにて開催されたライブ『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』にて初披露のうえ、解禁された。楽曲制作にあたりOfficial髭男dismは、「「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています」とコメントしている。
さらに、「Make Me Wonder」の一部が聴けるアニメ『ダーウィン事変』予告映像が12日午後7時に解禁される予定となっている。
■Official髭男dism コメント
――オープニング主題歌を担当されると決まったときの感想を教えてください。
すごく好きな作品なので、純粋にうれしいという気持ちと、コミカルさやシリアスさが混ざり合った唯一無二の作品なので、どんな曲を作ろうかなと、すぐに考え始めていたのを覚えています。
――原作『ダーウィン事変』を読んだ感想を聞かせてください。
チャーリーはじめ、登場キャラクターの発する言葉に考えさせられることが多く、スリリングなシーンと合わせて、すごく引き込まれる作品でした。あっという間に最新刊まで読んでしまい、今は新刊の発売を楽しみにしています。
――曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。
「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのもすごく楽しみな楽曲に仕上がったと感じています。
――アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。
作品を読んだときに自分の感じた「この後どうなるんだろう!?」という感覚を、楽曲を通しても感じていただけたらと願って制作しました。オープニング主題歌として、『ダーウィン事変』という素晴らしい作品に、少しでも素敵な彩りを添えられていたら、うれしいです。
