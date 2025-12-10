プロレス再デビューのフワちゃん、会見で深々一礼 覚悟を決めて挑む「腹をくくった人間は強い」
女子プロレス団体・スターダムは10日、都内で「12・29両国国技館大会 STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」公開記者会見を開催した。プロレス再デビューを果たすフワちゃんは“恩人”でもある葉月との対戦に挑む。
【写真】対戦相手は師匠！ともに笑顔を浮かべるフワちゃん＆葉月
深々と一礼して登場したフワちゃんは、会場の観客から拍手で迎えられた。その後に「こんにちは！フワちゃんです！本日はお集まりいただき、ありがとうございます。再デビュー戦の相手といたしまして、この世界の厳しさを教えてくださった葉月さん。葉月さんは私の能力、覚悟がいかほどか、すべて見抜いています。私がこのリングに立つにふさわしいか、厳しい目で確かめてくださる」とした上で「私の武器は、葉月さんから叩き込まれた覚悟。腹をくくった人間は強い。そのことを証明するためにも、この1年半、すべてをかけて全力で倒しにいくつもりです」と意気込んだ。
葉月は「まずは、再デビュー戦の相手に選んでくれてありがとう。これは禊じゃなくて、フワちゃんの新しい夢の第一歩だと思っている。最初はテレビ企画でプロレスやったかもしれんけど、そこから本当にプロレス好きになってくれて…。（再デビューにあたって）悩んだ末に連絡してくれて、2人でご飯行ったよね。楽しいこともある、一歩間違えたら大ケガにつながるし、死ぬかもしれない。しっかり悩んだ上で、スターダムのリングで戦うことを決めてくれた。だからこそ、ウチはフワちゃんの覚悟を受け止めたいし、師匠として真正面からぶつかりたい。29日あたるけど、それまでしっかり、師匠として練習をみるから、しっかりついてきて」と呼びかけた。
改めて、フワちゃんが相手となったことについて向けられた葉月は「今もう泣きそうな気持ちをグッと我慢してはいるんですけど…」とすると、うしろを向いて涙をこらえる仕草。「フワちゃんは私と同じで不器用で、勘違いされやすいけど、フワちゃんのすごいやさしい部分も悩んで悔しがっている部分も知っている。いろんな部分をとなりで見てきたので。プロレスを選んでくれたことがうれしくて。泣かないって決めていたのに…。泣いちゃったよ」と話していった。
葉月の思いをまっすぐに受け止めたフワちゃんは「正直にいうと、以前私がプロレスに挑戦してから、ずっとプロレスは頭の片隅に、プロレスに対する憧れがありました。生活だったり、仕事が忙しい中で、大人になってから大きい夢っていうのにはなかなか踏み出せなかったりしていた中で、騒動が起きてしまって。ゆっくり考えられる時間があったので、前から夢だったプロレスの世界はどうだろうって考えて、覚悟が決まったところで葉月さんに相談させていただいて」と回顧。
続けて「死が伴う、命をかけたものだと伺いました。シンプルに、純粋にプロレスってかっこいいから、ヒーローに憧れるみたいな気持ちで、私はプロレス大好きになって。命の危険がある、この厳しさに心を奪われています。私の肩書とかは一切関係なく、リングの上では強いものが勝つ。心の底から向き合って、厳しいことも覚悟の上で、本気で向き合うので。私もプロレスラーです。勝つつもりでいます。どうやったら勝てるのか。しっかり倒しに行く」と力強く宣言して、葉月と握手し、舞台上を降りた。
