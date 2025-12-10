アウトドアでも自宅でも至福の1杯を。大人の所有欲を刺激するザ・ノース・フェイス×ビアレッティのコーヒーセット

毎朝のスタートを切るためだったり大きい仕事が片付いたあとの休息だったり、アウトドアシーンで焚き火を囲みながら…などなど、コーヒーは我々の暮らしにおいて切っても切れないほど身近な飲み物。さらに味や香りにこだわったり、キットやカップ類にこだわったりと大人の趣味としても非常に人気が高いモノです。

思い浮かべてみてください、コーヒーを持つひとりの男性がいるとします。その男性がコーヒーを片手に部屋でひとり物思いに耽っている…ほとんどの人が今話した要素だけでシブさやカッコ良さ、洒落感がある大人をイメージするのではないでしょうか？ それだけコーヒーというモノは大人な、そして洒落た雰囲気を持ち合わせる存在ということがわかります。

そんな誰もが憧れるような大人に形だけでも近付きたい、と思う人に手に取ってほしいコーヒーセットがあります。それがザ・ノース・フェイスとビアレッティがコラボレーションした「ザ・ノース・フェイス×ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」です。

▲「ザ・ノース・フェイス×ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」（3万800円）

ザ・ノース・フェイスは言わずと知れた世界中で人気のアウトドアブランド。そしてビアレッティも世界的にその名が知れ渡るイタリアを代表するコーヒー器具メーカー。その両雄が手を組み作られたのが今回の一品です。

ザ・ノース・フェイスの掲げる“NEVER STOP EXPLORING（あくなき探究心）”の精神をビアレッティが香り高いコーヒー体験として具現化。1933年に誕生し、イタリアをはじめ世界中で親しまれている「モカエキスプレス」に冒険の高揚感と自然の癒やしを表現したデザインはまさに特別感溢れる仕上がり。このコラボレーションが両ブランドにとっていかに大切なのかが伝わってきます。

セット内容はビアレッティと言えば、な直火式エスプレッソメーカー「モカエキスプレス」（3カップ用）と金属製カップ＆スプーン各2個、ビアレッティのコーヒー粉1袋。イエローとブラックの2カラーが目を引くアイテムたちは常に持ち歩きたくなるような、そんな魅力を感じます。自宅に置いていてもインテリアとして映えますし、アウトドアシーンでもその少しレトロ感もあるキャッチーな配色で注目されること請け合いです。

何より、各アイテムに刻まれた両者のブランドロゴがこだわり感を演出してくれます。しかも絶妙な配置・サイズで品もキープしているところが、また大人の持つモノとして実にふさわしい空気感です。

こんな洒落たコーヒーセットで日々のコーヒータイムやアウトドアでのコーヒーブレイクを楽しめるかと思うと、そのデザインコンセプト通り高揚感を覚えることでしょう。いつもの至福の1杯がより良いモノになる、そして大人たちの所有欲も刺激する、そんなコーヒーセットを見逃す手はありません。

