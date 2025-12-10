「仮想オランダとしては最高」「ウェンブリー招待は激アツ」“欧州予選全勝”の怪物イングランドとの対戦決定にファン歓喜。三浦知良らが“聖地”で戦った過去も【日本代表／北中米W杯】
2026年３月31日、日本代表がイングランド代表と“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦する。25年12月10日の日本サッカー協会（JFA）の発表で明らかになったが、この注目の国際親善試合は現地時間の19時45分（日本時間４月１日の３時45分）にキックオフ予定だ（テレビ放送は調整中）。 今回のW杯欧州予選でイングランドは８戦全勝。22得点・無失点と圧倒的な強さを見せつけている。 そんな強国に日本はどう立ち向かうのか。対戦決定を受け、SNS上では期待が高まっている。
「ウェンブリーでイングランドと親善試合とか神やんけ」「ウェンブリー招待は激アツ」「最高の相手だ」「ここで叩きのめされた方が本番で好成績を残せそうな気がします」「仮想オランダとしては最高すぎる対戦相手」「冨安と彩艶が怪我に間に合いそうな日程で組んでるのありがとう」「ケイン、ベリンガム、サカ、ライス、錚々たるメンバー揃いですね〜」「一足先に"最高の景色"がやって来た」「本当にありがたいマッチメイク」「ウェンブリーでイングランド代表と試合とか普通漫画の話」「イングランドとウェンブリーで試合できるのは最高なテストマッチ」「化け物軍団に立ち向かうのか、日本代表は」 このように歓喜の声が寄せられているが、かつて日本代表はウェンブリーでイングランド代表と戦った経験がある。1995年６月３日、アンブロカップという国際トーナメントでだ。48分にダレン・アンダートンに先制弾を許しながらも、62分に三浦知良のCKから井原正巳のヘッドで追いつく。終盤に柱谷哲二のハンドで与えたPKをデイビッド・プラットに決められて１−２と敗れたが、日本が奮闘したゲームとして記憶されている。 さて、今回は聖地で勝利を掴めるか。構成●サッカーダイジェストWEB編集部）【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！