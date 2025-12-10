「中国サッカーの尊厳を回復させた」神戸戦での中国クラブの“振る舞い”を母国メディアが絶賛！「日本人ファンからも温かい拍手で…」【ACLE】
ヴィッセル神戸は12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、中国の成都蓉城とホーム神戸市御崎公園球技場で対戦し、２−２でドロー。この試合の相手選手たちの振る舞いが注目を集めている。
試合終了後、成都蓉城の選手たちは神戸サポーターのいるスタンド近くへ向かい挨拶。神戸の選手たちも同じように、相手サポーターへ挨拶した。
これが中国国内でも話題に。同国メディア『網易体育』は「成都蓉城はこの引き分けで自らの尊敬を勝ち取っただけでなく、中国サッカー界の尊厳を回復させた」とチームに最大級の賛辞を送った。
ゲーム内容について「成都蓉城はアウェーで東アジア地区首位の神戸を相手に粘り強く戦い、試合終了間際のPKで追いつかれるまで勝利は目前だった」とし、「試合後、成都蓉城の選手たちが見せた紳士的な振る舞いは、現地の日本人ファンからも温かい拍手で迎えられた。成都栄成が日本のサポーターの尊敬と称賛を得た」と伝えた。
さらにSNS上での絶賛する日本のファンの反応にも触れつつ、「試合後の両チームとファンの温かい交流は、日本のファンから多くの称賛を集めた」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】成都蓉城の選手たちが神戸戦で見せた振る舞い！
