スキッベ監督のラストマッチで荒木が決勝ヘッド弾！ 広島が上海申花に１−０勝利【ACLE】
12月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、勝点８で５位のサンフレッチェ広島が、同４で11位の上海申花（中国）とホームで対戦した。
４年にわたったミヒャエル・スキッベ監督体制でのラストマッチ。拮抗した展開のなか、32分に広島はチャンスを迎える。ペナルティエリア内でトルガイ・アルスランのパスを受けた新井直人がカットインから左足シュートを放つ。しかし、枠を捉えられない。
38分には、川辺駿のワンタッチパスに反応したジャーメイン良が抜け出すも、飛び出した相手GKにクリアされる。そのこぼれ球を拾った菅大輝が左足のミドルシュートを打ったが、カバーに入っていた相手DFにブロックされた。
試合はスコアレスで折り返す。後半、ホームチームは立ち上がりから攻勢に出る。48分、川辺のスルーパスに反応した中村草太が右足のダイレクトシュートをゴールに流し込む。しかし、オフサイドの判定で得点は認められない。
攻め続けた広島は78分、ついに先制に成功する。新井の左CKに荒木隼人が力強く頭で合わせて、ネットを揺らした。
その後は追加点を狙いに攻撃を繰り出す一方、上海申花の反撃には粘り強いディフェンスで対抗。最後までリードを守り抜いた広島が１−０で逃げ切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
