「そこにいることにびっくり！」沢村一樹、原宿で変装なし自撮りショット公開「人の多さにびっくり！」
俳優の沢村一樹さんは12月10日、自身のInstagramを更新。東京・原宿で撮影した写真を公開し、ファンから驚きの声が多数寄せられました。
【写真】沢村一樹の変装なし自撮りショット
この投稿にファンからは、「一樹さん、いつ見ても美しい」「原宿に沢村さん？何処に行かれたのかなぁ？めちゃくちゃ気になります」「目ヂカラカッコいいです…激混みなんでしょうね 風邪にはお気をつけくださいね」「原宿に居た人もびっくりしてますね」「そこにいることにびっくり！！です」「きゃー会いたかった」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】沢村一樹の変装なし自撮りショット
「原宿の交差点」沢村さんは「原宿の交差点。人の多さにびっくり！！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。きらびやかなイルミネーションをバックに、カメラを見つめるような表情の沢村さんが写っています。マスクはしていますが、目元を見れば沢村さんだとすぐに分かりそうです。
出演ドラマが話題に現在、競馬の世界を舞台にしたドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演中の沢村さん。夢を追い続けた人間と競走馬が奇跡を起こすまでの過程を、壮大に描いた作品です。沢村さんは主人公陣営と敵対する有力馬主役で登場しており、14日に最終回を迎えます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)