旅先で食べたい「石川県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「能登牛」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の大型連休が近づくこの時期、旅行の計画を立てる中で「何を食べるか」は重要なポイントです。その土地ならではの味覚は、旅の思い出をより一層深く、特別なものにしてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「石川県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「出荷頭数が少なく、ほぼ石川県内でしか出回っていないと聞いたので、石川を訪れた際はぜひ食べてみたいと思ったから」（20代女性／愛知県）、「肉汁がとても優しい感じで胸焼けしない」（40代男性／神奈川県）、「お肉が大好きなので美味しい能登牛を思いきり食べたいです」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「脂がしっかりのっていて、焼きでも刺身でも味に深みがあるから。地元で食べるほうが鮮度も良く、贅沢感を楽しめる」（30代女性／秋田県）、「のどぐろはどこでも美味しいですが、本場はその数段上の美味しさです」（40代男性／神奈川県）、「高級魚だから旅の記念に食べたい」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：能登牛／57票2位にランクインしたのは、石川県のブランド和牛である「能登牛」でした。能登の豊かな自然に育まれたきめ細やかで上品な味わいや、サシのとろけるような食感がたまらないお肉です。焼肉やステーキ、すき焼きはもちろん、能登丼として提供されることもあります。穏やかな能登の風土がこの肉質の良さを生み出しており、肉好きにはたまらないご当地グルメとして人気を集めています。
1位：のどぐろ／103票見事1位に輝いたのは、のどぐろでした。「白身のトロ」とも呼ばれる高級魚で、石川県を含む日本海側で水揚げされます。その人気の秘密は、上品な脂の乗りととろけるような食感、そしてかむほどに広がる豊かなうまみです。刺身や塩焼き、煮付けなど、シンプルな調理法でその素材の良さが際立ちます。特に金沢ではのどぐろを求めてたくさんの観光客が訪れるため、多くのお店で楽しむことができます。
