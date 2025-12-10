三菱鉛筆は、「すいすい書ける水性ボールペン」の「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズから、豊かなインクフローで「かく」ひと時をさらに心地よく感じられる0.7mmボールを搭載した「uniball ZENTO シグニチャーモデル」（インク色：黒／ボール径：0.7mm／軸色：1色）、「uniball ZENTO スタンダードモデル」（インク色：黒／ボール径：0.7mm／軸色：全3色）、「uniball ZENTO ベーシックモデル」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.7mm／軸色：全3色）を12月23日に発売する。

「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズは、6年をかけて新たに開発した新感覚の次世代水性ボールペン。日本市場では縮小傾向が続いていた水性ボールペンというカテゴリーにおいて、デジタル化した社会だからこそあえて「かく」を追求した、新感覚のすいすいなめらかな書き心地が多くの人から好評を得ている。



左から：「uniball ZENTO シグニチャーモデル」シャンパンゴールド、「uniball ZENTO スタンダードモデル」インディゴ／アンバー／リネン、「uniball ZENTO ベーシックモデル」黒／赤／青

今回は「シグニチャーモデル」「スタンダードモデル」「ベーシックモデル」の3モデルに、これまでの0.38mm、0.5mmに加えて0.7mmのボール径を発売することで、選択肢の幅をさらに広げていく。0.7mmボールの水性ボールペンでありながら、やわらかい書き心地とにじみを抑制するというuniball ZENTOインクの特長を感じられる1本となっている。太くはっきりとした文字をすいすいと書くことができるため、気持ちを整えたり、思考の整理やアイデアの書き出しをしたりするなど、「かく」を通じて自分と向き合う時間の中でより多様な表現を楽しんでもらえる。

「uniball ZENTO シグニチャーモデル」は、uniball ZENTOのやわらかい書き心地を最大限に味わうことのできる象徴的なモデルのシグニチャーモデル。上品なシャンパンゴールドを加え、上位モデルらしいカラーラインアップとなる。

「uniball ZENTO スタンダードモデル」は、落ち着いたベーシックな軸色（インディゴ、アンバー、リネン）を採用することで、シーンや合わせるものを選ばず幅広く使ってもらえる。0.38mm、0.5mmで展開する軸色とも異なり、お気に入りの1本を選べるラインアップに拡大している。

「uniball ZENTO ベーシックモデル」は、さまざまな場面で広く使われる、黒・赤・青、3色のインク色に0.7mmボールを加えることで、太くはっきりとした描線を好む人にもおすすめの1本となっている。

［小売価格］

uniball ZENTO シグニチャーモデル：3300円

uniball ZENTO スタンダードモデル：275円

uniball ZENTO ベーシックモデル：275円

（すべて税込）

［発売日］12月23日（火）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp