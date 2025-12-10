「涙腺破壊」岩隈久志の美人妻、22歳迎えた長女の誕生日ショット公開！ 幼少期のかわいい顔出し写真も
元メジャーリーガーでシアトル・マリナーズで活躍した岩隈久志さんの妻・まどかさんは12月9日、自身のInstagramを更新。長女が22歳を迎えたことを報告し、ケーキを持ったショットや幼少期の写真を公開しています。コメント欄には、祝福の声が寄せられました。
【写真】長女の最新ショット
まどかさんは娘について、「お誕生日おめでとうのメッセージを送ると ママもはじめてお母さんになった日おめでとう 産んでくれてありがとうとメッセージをくれて 涙が止まらなくなってしまいました こちらこそわが家に産まれてきてくれて本当にありがとうと伝えました」とエピソードを明かし、「とにかく健康でこれまでと変わらず 思いやりのある人間として世の中に羽ばたいてほしいと思います」とエールを送りました。
この投稿にファンからは、「22歳おめでとうございます こんなにも素敵な返事がきたら涙腺破壊 これからも応援してます」「そんなメッセージ、我が子に言われたら涙とまらないですね〜なみだ 大変だったこととか帳消しになります！ママもお疲れ様です」「社会人頑張ってください」「素敵に社会を楽しんで下さいね」との声が集まっています。
(文:勝野 里砂)
長女の誕生日を祝福まどかさんは「本日12月9日長女が22歳になりました 私と三女がアメリカにいるので家族でのお祝いは持ち越しですが 幼馴染たちがサプライズでお祝いしてくれたそうです」とつづり、4枚の写真を掲載しています。1枚目は、きれいなくびれヘアの女性がケーキを持つ姿です。顔はスタンプで隠されていますが、美人な雰囲気が漂っています。また、長女の幼少期と思われるショットも公開しました。
家族全員で和装姿を披露2023年に結婚21周年を迎えた際には、家族全員での集合ショットを公開していたまどかさん。岩隈さん夫妻も子どもたちも和装に身を包み、美しく上品で華やかな印象です。この投稿でまどかさんは、「周囲や世の中を少しでも幸せな方向に導ける存在になれるよう 私たちにできることを微力ながらコツコツ続けたいと思います」と語っていました。
