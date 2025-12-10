セブン−イレブン・ジャパンは、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズから、生パスタを使用した冷凍食品「金の3種きのこクリーム」、「金のボロネーゼ」、「金の蟹トマトクリーム」3品を、12月16日に全国のセブン−イレブンで順次発売する。

今回のリニューアルでは、デュラム小麦100％にこだわった生パスタをオリジナル製法で仕上げることで、力強いもっちり食感を実現した。また、きのこクリーム、ボロネーゼ、蟹トマトクリームなど、素材本来の旨味を引き出す贅沢なソースとの相性もさらに向上。冷凍パスタの手軽さはそのままに、より本格的で満足感の高い特別な一皿として楽しめる。



「セブンプレミアム ゴールド 金の3種きのこクリーム 生パスタ」

「セブンプレミアム ゴールド 金の3種きのこクリーム 生パスタ」は、もっちりとした生パスタに、きのこの風味豊かなクリームソースがよく絡む、贅沢な生パスタ。マッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの3種類のきのこを使用しながら、旨味のある食べ進みの良いクリームソースに仕上げた。



「セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ 生パスタ」

「セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ 生パスタ」は、もっちりとした生パスタに、ボロネーゼソースとホワイトソースの二層仕立てのソースを組み合わせた贅沢な生パスタ。直火で焼き上げた牛挽肉と赤ワインを使い、お肉のごろごろ感と、風味豊かなボロネーゼソースで贅沢な仕立てになっている。



「セブンプレミアム ゴールド 金の蟹トマトクリーム 生パスタ」

「セブンプレミアム ゴールド 金の蟹トマトクリーム 生パスタ」は、もっちりとした生パスタに、蟹トマトソースとホワイトソースの二層仕立てのソースを組み合わせた贅沢な生パスタ。本ズワイ蟹の身を使用し、しっかり蟹の旨味を感じられる贅沢な仕立てになっている。

デュラム小麦100％のシンプルな配合にこだわり、高圧で押し出す「オリジナル製法」を採用。これにより、専門店さながらの力強いもっちり食感を実現した。従来の冷凍パスタとは一線を画す本格生パスタに、セブン−イレブンこだわりの贅沢なソースがしっかり絡み、これまで以上の満足感を楽しめる。

急速冷凍技術によって、小麦本来の香りと旨味をそのまま閉じ込めている。水分量の多い生パスタも、もっちり食感を維持できるのが特長。できたてのようなおいしさをキープしたまま、いつでも家庭で高品質の本格生パスタを味わえる。

［小売価格］

セブンプレミアム ゴールド 金の3種きのこクリーム 生パスタ：428円

セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ 生パスタ：458円

セブンプレミアム ゴールド 金の蟹トマトクリーム 生パスタ：458円

（すべて税込）

［発売日］12月16日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp