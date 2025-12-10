

「MEET the MEAT BUFFET」

ロイヤルパークホテルは、来年1月9日〜2月28日の期間のうち、金〜日・祝日限定で、1Fシェフズダイニング「シンフォニー」において「MEET the MEAT BUFFET ミート ザ ミートブッフェ〜肉の魅力と、新たな出会い〜」を開催する。

正月明け最初の「シンフォニー」のブッフェは、子どもから大人まで、誰もが豪快に肉を堪能できるブッフェが初登場。合鴨のパストラミを爽やかな酸味のベリーソースで仕上げた一品や、彩り豊かな野菜を巻き込んだチキンのガランティーヌをはじめ、肉料理の合間にさっぱりと楽しめる野菜のピクルス、生ハムとクリームチーズを合わせた一口サイズのマリネなど多彩な前菜が並ぶ。

また、同ホテル自慢の和牛ローストビーフには、グレービーソースやトリュフ醤油、さらに粒マスタードを効かせたソースを用意したほか、酢飯とローストビーフを組み合わせたロールケーキ仕立てのユニークな一皿も登場。低温調理した豚肉を香草パン粉で包み焼きにしたポーク料理は、香り高く食欲をそそる。そのほか、見た目のインパクト抜群のベーコンで巻いたミートローフや、トマトで煮込んだ仔羊と野菜の煮込み、砂肝とレンコンを合わせたコンフィなど、肉の旨みを存分に引き出した料理が揃う。さらに牛肉の旨みが溶け込んだスープや、ソーセージと野菜を煮込んだポトフなど、寒い時期に嬉しいスープもラインアップ。子ども向けには豪快にかぶりつけるフランクフルトや定番のから揚げ、チキンカレー＆ライスも用意し、家族そろって楽しめる。またデザートコーナーには、季節を迎える真紅のイチゴをテーマにしたシフォンケーキやゼリー、パンナコッタ、カップケーキなど多彩なスイーツが並び、パティシエおすすめのショートケーキも堪能できる。世代を問わず楽しめる肉料理の数々と華やかなイチゴのスイーツで、心ゆくまでブッフェの魅力を満喫してほしい考え。

［「MEET the MEAT BUFFET ミート ザ ミートブッフェ〜肉の魅力と、新たな出会い〜」概要］

期間：2026年1月9日（金）〜2026年2月28日（土）金〜日、祝日限定

※除外日：1月12日（月・祝）

時間：17：30〜21：00

店舗：1F シェフズダイニング「シンフォニー」

料金：一人 8500円／子ども（4〜12歳） 4000円

※料金には消費税・サービス料が含まれる

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間 9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp