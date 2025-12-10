花王は、来年2月7日に、日やけ止め市場5年連続売上No.1（インテージSRI＋日焼け止め市場 2020年8月〜2025年7月 累計販売金額＆数量）ブランド「ビオレUV」から、湿度に応じて膜の厚みが変化し、肌表面を快適にし続ける「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」（通称：呼吸感ベールUV）を発売する。

紫外線量・気温・湿度など地球全体の気候が変化している今、生活者は紫外線とともに室内外の温度・湿度変化にさらされている。そこで花王は、肌表面の湿度環境に着目した日やけ止め「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」（通称：呼吸感ベールUV）を、今年3月に先行販売した。同商品は、UVカット＆快適KEEPアウタースキンを採用。高い紫外線防御効果に加えて、湿度に応じて膜の厚みが変化し肌表面を快適にし続ける。蒸し暑い外でベタつかず、ドライな室内で乾燥を防ぐ日やけ止めの新価値提案によって、当初販売計画の1.5倍の売れ行きを達成（日本・タイ・台湾・香港での実績）。使用した消費者の89％が使用感のよさからまた使いたいと回答（2025年先行販売「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」日本での購入者 女性20〜59歳 108名 2025年4月実査）し、高い支持を得た。「出したときは“ふわっ”、塗り広げるときは“じゅわっ”と肌になじんでいく密着スフレクリームで、思わずたっぷりと肌に塗りたくなる」「蒸し暑い場所でも、エアコンが効いた部屋でも、肌のベタつきを感じず快適に過ごせた」など、新感触のテクスチャーと、つけた瞬間から日中まで続く快適な使い心地に好評の声があがっている（2025年先行販売「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」日本での購入者 女性20〜59歳 108名 2025年4月実査）。



「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」

このような好評の声を受けて、来年2月7日、「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」（通称：呼吸感ベールUV）を発売する。今後も「ビオレUV」は、「太陽と共に健やかに笑顔で過ごせる社会へ」というパーパスのもと、商品を通じて、紫外線による日やけから素肌を守り、消費者が快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献し、グローバルでの存在感を高めていく考え。

今年先行販売時に消費者から好評を得た、肌が呼吸するような軽いベールが心地よくフィットする密着スフレクリームはそのままに、つけ心地の軽さが向上した。UVカット成分を閉じ込めたアクアカプセル（寒天ゲル）を含んだ剤に湿度応答剤を加え、スフレ状のクリームのような新感触のテクスチャーを実現。ふわっとした剤を肌になじませるとみずみずしく広がり、肌に溶け込むように心地よくフィットする。肌にフィットした塗膜（呼吸感ベール）は、まるで肌が呼吸するかのように軽く、日中、湿度に応じて塗膜の厚みが変化する。蒸し暑く汗ばむ外などの環境では、塗膜中の湿度応答剤が汗を吸収し肌表面がベタつくのを防ぐ。一方、エアコンがきいた室内などドライな環境では水分を放出する湿度応答剤を含む塗膜が肌の乾燥を防ぎ、日中、快適な肌感で過ごすことができる。

SPF50＋・PA＋＋＋＋の高い紫外線防御効果と、日中の肌表面の快適性を両立。さらに、肌の透明感がアップする（メイクアップ効果）美肌パウダーや美容液成分（保湿）（ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG）を配合するなど、日やけ止めをたっぷり塗りたくなる、こだわりの処方となっている。また、化粧崩れしにくく、化粧下地としても使える。

［小売価格］設定なし

［発売日］2026年2月7日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp