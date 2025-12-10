

全 19 品の「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」（ 2名盛）

ANAインターコンチネンタルホテル東京は、来年1月10日から4月30日まで、広東料理と最先端の香港の食の粋を味わえる中国料理「花梨」（3FL．）において、「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」を提供する。

同アフタヌーンティーは、ホテル内全7店舗で共通開催するいちごフェア「ストロベリー・センセーション 2026」（総称）に合わせ、“いちご”をテーマに考案した新たな料理とデザートで構成されている。飲茶の本場・香港の点心師（点心専門の料理人）から技法を受け継いだ自家製点心も、いちごに着想を得た独創的なメニューとして、厳選素材を使った作り立ての味わいで登場する。これらは、縁起の良い双喜紋（そうきもん／祝い事に用いられる「囍」の紋と、いちごの絵柄をあしらった特製の大型蒸籠に盛り付け、中国の旧正月「春節」を祝う華やかな雰囲気を演出する。

2022年2月から提供を開始した「チャイニーズ・アフタヌーンティー」は、飲茶に多彩なデザートを組み合わせ、一度にテーブルサービスするスタイルで好評を得ている。現在では、季節ごとにメニューを変えて展開する人気メニューとして定着しており、今回の新しいいちごメニューもその流れを受けて誕生した。



蒸し物の蒸籠（左：花形海老蒸し餃子、右：カスタード餡入りいちごまんじゅう、手前：ほうれん草入り海老蒸し餃子）

料理は、いちごの甘酸っぱい風味を取り入れた「紅衣の揚げ海老団子」や「和牛ロース肉の煎り焼き 芽キャベツとストロベリーパウダー」をはじめ、いちごの色合いをイメージして紅白に仕上げた「タラバ蟹のせ 上湯餡かけ茶碗蒸し」や「北海帆立貝の湯引き ビーツソース」など、華やかで創意あふれるメニューを10品揃える。自家製点心の中でも特に人気の蒸し物では、一つ一つ皮から丹念に手作りする海老蒸し餃子と合わせて、いちごを象った「カスタード餡入りいちごまんじゅう」が目を引く。また、デザートは、パリパリの皮と中のジューシーないちご餡の組み合わせが絶妙な「蓮の実餡といちご入り春巻き」や、旬のいちごをふんだんに用いながら中国料理ならではのアレンジを加えて創意工夫した「八角が香るいちごとアロエのコンポート」、「いちごと桂花陳酒のゼリー」など9品をラインアップしている。

飲み物は、香りや味わいの異なる6種類の中国茶を用意し、全19品のメニューと合わせて自由に好きなだけ楽しめる。また、スペシャルカクテル「いちごとミントのカクテル」や、スパークリングワイン、ビール、紹興酒などのフリーフロープランなど、オプションのアルコールメニューは、ディナータイムでの利用におすすめ。

「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」では、華やいだ雰囲気の中、いちごの時季ならではの独創的な飲茶を楽しめる。

［「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」概要］

名称：ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー

店舗名：中国料理「花梨」（3FL.）KARIN Chinese Restaurant

提供日：2026年1月10日（土）〜4月30日（木）※但し、火曜日を除く

提供時間：第1部 11:30〜／第2部 14：00〜／第3部 17：30〜 ※2 時間制

※完全予約制。前営業日の15時までに要予約。各部10組20名限定

料金：1人 8900円（税・サービス料込み）

予約・問い合わせ：TEL 03−3505−1185（レストラン予約）

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp