ヨックモックは、来年1月15日から冬限定「ショコラ シガール」を全国のヨックモック店舗およびヨックモック公式オンラインショップで発売する。ヨックモックの定番商品「シガール」にたっぷりとショコラをまとったリッチな味わいが特徴。芳醇でミルキーな〈リッチミルク〉と、濃厚で奥深いビター感を楽しめる〈リッチビター〉の2種の詰め合わせで用意した。日々頑張っている自分へのご褒美や、バレンタインの贈り物、家族・パートナーとシェアしても楽しめる一品となっている。また、ヨックモック東京駅一番街店では、ショコラシガールとコラボレーションした「ヨックモックの手作りクッキーシュー」も期間限定で展開する。この時期にしか出会えない、2つの贅沢なおいしさが奏でる、幸せな時間を堪能してほしい考え。

「ショコラ シガール」では、2種の味わい、2倍の幸せ。たっぷりのショコラをまとった冬だけの出会い。芳醇でミルキーな〈リッチミルク〉と、香り豊かでほろ苦い〈リッチビター〉の2つの味を用意した。



「ショコラ シガール〈リッチミルク〉」

〈リッチミルク〉は、芳醇でミルキーなやさしい味わいを目指し、バター風味豊かな「シガール」に、コクのある甘さとすっきりとした後味のミルクチョコレートをたっぷりとまとわせた。「シガール」のバターの香りとミルクチョコレートのミルキーな味わいがダブルで重なり、濃厚でやさしい味わいを生み出している。



「ショコラ シガール〈リッチビター〉」

〈リッチビター〉は、バターをふんだんに使用した生地に、カカオ豆本来の風味が楽しめるほろ苦いココアパウダーを混ぜ込んで焼き上げ、ロール状に巻いた。さらに、カカオ生地と相性が良いカカオ分61％の繊細な酸味とほろ苦さを持つビターチョコレートを厳選し、カカオ生地にたっぷりとまとわせた。生地とチョコレートによるダブルのカカオの余韻が重なり合った、濃厚で奥深いビター感ある味わいを堪能してほしいという。

来年1月8日から、バレンタインまでの期間限定で「ヨックモックの手作りクッキーシュー ドゥーブル ショコラ」を販売する。カカオ豆本来の風味を楽しめるほろ苦いココアパウダーを混ぜ込んで焼き上げた生地に、カカオ生地との相性が良い繊細な酸味と、ほろ苦さを持つビターチョコレートのクリームを合わせた。寒い冬に思わず食べたくなる、ショコラフレーバーは「ヨックモックの手作りクッキーシュー」シリーズで初展開する。ヨックモック東京駅一番街店でしか味わえない、特別な一品となっている。ヨックモックの冬を彩る「ショコラ シガール」とともに、大切な人と過ごす贅沢なひとときを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

ショコラ シガール

2種4本入：1404円

2種7本入：2457円

2種10本入：3510円

（すべて税込）

［発売日］1月15日（木）

ヨックモック＝https://www.yokumoku.co.jp