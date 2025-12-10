花王は、来年3月2日に、湿度・温度ストレス（汗・ベタつきの不快感）から解放する「ビオレZero」から、外出先で汗のベタつきや服のはりつきによる不快感をすばやくケアする「ビオレZero ミスト（通称：秒さらミスト）」を、一部ドラッグストアおよびオンラインで先行発売する。

「ビオレZero ミスト」は、駅や街、職場など、いつでもどこでも使いやすいミストタイプで、汗によるベタつきや服のはりつきをすばやく軽減する、新しい（ビオレ内）汗ケアを提案する商品。花王は同商品を通じて、湿度・温度ストレスを軽減し、毎日をより快適に過ごせるよう、サポートしていく考え。

「ビオレZero」は、近年の気候変動による高温多湿な環境を背景に、生活者の抱える湿度・温度ストレスに着目し、昨年3月に誕生した。主力アイテムである「ビオレZero シート」は、汗を乾かし続けることで長時間快適な状態が持続する価値を提案し、累計出荷数量1400万個（「ビオレZero シート」企画品含む7商品（2024年2月26日〜2025年10月27日 香港、台湾、シンガポールへの輸出を含む 花王調べ））を突破。ビオレブランドは男女共用汗拭きシート市場で売上No.1（インテージ SRI＋男女共用シート市場 2020年1月〜2025年9月 年間売上金額シェア（2025年は9月までで算出））を誇り、多くの人に支持を得ている。

一方、花王が実施した調査によると、約9割（2024年10月 WEB調査 16〜59歳男女 n＝900 花王調べ）の人が「汗やムレで肌がベタつく」と不快に感じている。また、別の調査によると、約9割（2025年3月 WEB調査 n＝326 花王調べ）の人が「外出先で、汗・ベタつきが気になっても、その場でケアできない」と回答。汗ふきシートは人前では使いづらい、パウダースプレーは噴射音がして恥ずかしいなどの声が挙がっている。



こうした結果を踏まえ、花王は「汗やベタつきが気になった瞬間に、すぐに対処したいけれど対処しにくい不快」を「隙間不快」と捉え、生活者の悩みに応えるために、新たな商品提案が必要であると考えた。今回発売する新タイプの汗・ベタつきケアアイテム「ビオレZero ミスト」は、外出時に感じる隙間不快に対応し、いつでもどこでも、気になった時にその場でシュッとひと吹きするだけで、すばやく汗のベタつきや服のはりつきの不快を軽減することを実現する。

「ビオレZero ミスト」は、シュッとひと吹きした瞬間に肌上の汗を瞬時に薄く広げて蒸散させ、肌をさらさらに整える。さらに、花王独自技術の凹凸撥水塗膜を形成することで、再びかいた汗をはじき、ベタつきによる不快感を軽減する。また、清涼剤（メントール）を配合し、ひんやり感が長時間持続する。

［発売日］2026年3月2日（月）

