12月1日から京都南座で、東西の人気歌舞伎役者が集まる冬の風物詩『吉例顔見世興行』が開催中。今年襲名を果たした八代目尾上菊五郎が、大ヒットした映画『国宝』でも登場した舞踊『鷺娘』を舞うことなどに注目が集まっているが─。

「片岡愛之助さんが目当てで劇場を訪れるお客さんも少なくありません。彼は昨年、同じく『吉例顔見世興行』に出演予定でしたが、2024年11月末の稽古中に舞台装置が顔に直撃して上顎と鼻骨を骨折する大ケガを負って降板しました」（スポーツ紙記者）

役者の命ともいえる顔にケガを負った愛之助だが、事故から約3か月後、東京・歌舞伎座で行われた『仮名手本忠臣蔵』で復帰を果たしている。

「当時、報道陣からケガの予後について問われた際に“大丈夫でございます。安心して見に来てください!”と宣言。その後もルパン三世をモチーフにした新作歌舞伎『流白浪燦星』の主演など定期的に舞台に立ち続けています」（同・スポーツ紙記者）

完全復活を果たしたように見えていた愛之助だが、負った傷は深かったようだ。

「舞台の上では目立たないのですが、事故の影響で唇の右上にマヒが残るなどの後遺症に悩まされているそうです。親しい人には“以前のような自然な笑顔がつくれなくなった”と話していて、今でも気にしているようです」（歌舞伎関係者）

役者にとって悩ましい問題を抱えてしまった愛之助だが、彼は舞台に立ち続けなくてはいけない事情があるという。

「愛之助さんは『松嶋屋』の大名跡、仁左衛門を襲名する最有力候補なんです」（同・歌舞伎関係者、以下同）

色気のある繊細な演技を高く評価

一般家庭に生まれた愛之助だが、9歳から松嶋屋の弟子として修業を始めると、たちまち役者として頭角を現すように。19歳のときに十五代目片岡仁左衛門の兄・片岡秀太郎さんの養子に迎えられ、戸籍上は仁左衛門とは叔父と甥の間柄だ。

「仁左衛門さんには長男の片岡孝太郎さんがいますが、彼は女形が専門。仁左衛門の継承者は代々立役、つまり男性役を得意とする役者が襲名します。直系ではないものの立役の役者である愛之助さんが継承者として有力なのです」

かつてTBS系で放送された『半沢直樹』で独特な言葉遣いのキャラクターを怪演するなど、現代劇でも硬軟自在の演技で知られる愛之助だが、歌舞伎役者としての評価は折り紙付き。

「上方歌舞伎らしい色気のある繊細な演技が高く評価されています。仁左衛門さんも後継者として認めているのか、愛之助さんの復帰舞台となった今年3月の『仮名手本忠臣蔵』では、仁左衛門さんの十八番とされる主役を、愛之助さんと交互に務めるという、世代交代ともいえる公演が組まれました」

後遺症を抱える愛之助だが、松嶋屋の伝統と、仁左衛門から託された信頼があれば、乗り越えられる─。