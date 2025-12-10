トラッドなコーデには必須♡ 着回し力抜群の【BIGシャツブラウス】大活躍コーデ4選

いろいろなコーデにあわせられる優秀なアイテムが知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに1枚での着用できて、インナーとしても大活躍してくれる「BIGシャツブラウス」の着回しコーデを4つご紹介します。トラッドな雰囲気を即作れるアイテムは持っておいて損なし♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ BIGシャツブラウス 甘コーデを即トラッドに味変できる優秀アイテム 1枚でも着用できて、インナーとしても大活躍な着回し力抜群ブラウス。トップスにINすれば、カジュアルなアイテムでもトラッド風にシフトできる！ BIGシャツブラウス 6,820円／Lumier

Cordinate きれいめ優等生スタイル シャツブラウスをコーデの主役にすれば、優等生なスタイルも簡単に作れちゃう。ピンクニットを羽織って、こなれ感もUP♡ BIGシャツブラウスは着回し。ピンクロゴニット 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）チェック柄ミニスカート 3,959円／PHILLY イヤリング 4,860円／アビステ バッグ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate トラッドガールなスエットコーデ オーバーサイズのカジュアルなスエットにも、シャツブラウスをINするだけでトラッドな印象に。フリルミニワンピをあわせて女の子らしさも忘れずに♡ BIGシャツブラウスは着回し。フーディスエット 17,600円／UGG®（デッカーズ ジャパン）フリルミニワンピース 12,100円／merry jenny

Cordinate 王道モテコーデ 元気が出る鮮やかなカラーニットは、シャツ×ローファーでトラッドに着こなすのもアリ！ガーリーなデニムをあわせても、ほどよく甘い印象になる♡ BIGシャツブラウスは着回し。イエローニットカーディガン 8,690円／dazzlin フレアーデニムパンツ 13,200円／merry jenny ローファー 12,980円／Emma Francis

Cordinate ニット×シャツの定番レイヤードスタイル ニットとシャツを重ねた定番スタイルは、小物でひと癖加えるのがおしゃれ♡ ロングブーツとバッグの色は、シンプルな黒を選んで統一感を。 BIGシャツブラウスは着回し。ピンクロゴニット 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）フレアーデニムパンツ 13,200円／merry jenny バッグ 3,590円／神戸レタス ロングブーツ 19,990円／ZARA（ザラ） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来