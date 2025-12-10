トラッドなコーデには必須♡ 着回し力抜群の【BIGシャツブラウス】大活躍コーデ4選
いろいろなコーデにあわせられる優秀なアイテムが知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに1枚での着用できて、インナーとしても大活躍してくれる「BIGシャツブラウス」の着回しコーデを4つご紹介します。トラッドな雰囲気を即作れるアイテムは持っておいて損なし♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
BIGシャツブラウス
甘コーデを即トラッドに味変できる優秀アイテム
1枚でも着用できて、インナーとしても大活躍な着回し力抜群ブラウス。トップスにINすれば、カジュアルなアイテムでもトラッド風にシフトできる！
Cordinate きれいめ優等生スタイル
シャツブラウスをコーデの主役にすれば、優等生なスタイルも簡単に作れちゃう。ピンクニットを羽織って、こなれ感もUP♡
Cordinate トラッドガールなスエットコーデ
オーバーサイズのカジュアルなスエットにも、シャツブラウスをINするだけでトラッドな印象に。フリルミニワンピをあわせて女の子らしさも忘れずに♡
Cordinate 王道モテコーデ
元気が出る鮮やかなカラーニットは、シャツ×ローファーでトラッドに着こなすのもアリ！ガーリーなデニムをあわせても、ほどよく甘い印象になる♡
Cordinate ニット×シャツの定番レイヤードスタイル
ニットとシャツを重ねた定番スタイルは、小物でひと癖加えるのがおしゃれ♡ ロングブーツとバッグの色は、シンプルな黒を選んで統一感を。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来