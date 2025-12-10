上島珈琲店の期間限定“香りを楽しむ冬ドリンク”ラムレーズン＆カモミール登場

冬の訪れを感じるこの季節、上島珈琲店から心まで温めてくれる限定ドリンクが2種登場します。ラムの芳醇な香りがふんわり広がる「ラムレーズンミルク珈琲」と、優しい甘みとハーブの香りが心地よい「カモミールミルク紅茶」。慌ただしい日常の中でも、ほっとひと息つける上質な一杯が揃いました。販売は12月11日（木）から冬季限定。この冬だけの特別な味わいを、大切な人との語らいや自分へのご褒美にぜひ楽しんでください♪

深い香りが広がるラムレーズン

2020年に新登場して以来、冬の定番としてファンを増やしてきた「ラムレーズンミルク珈琲」。

天日干しで旨みを凝縮させた有機栽培レーズンを、香り豊かなジャマイカ産ラム酒に漬け込んで作った特製ラムレーズンが主役です。

このラムレーズンをまろやかなミルク珈琲と合わせ、生クリームを添えた贅沢な味わいに仕上げました。

さらに爽やかでスパイシーな和歌山県産ぶどう山椒をトッピングすることで、時間とともに変化する香りが五感を刺激。冬のご褒美にぴったりのリッチなドリンクです。

販売価格（税込）：R 780円、L 900円。ホットのみの提供となります。販売期間は12月11日（木）～2月中旬で、全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）にて数量限定で展開されます。

やさしい甘みのカモミール紅茶

もうひとつの限定ドリンク「カモミールミルク紅茶」は、りんごのように優しく甘い香りが特徴。

上島珈琲店こだわりの日本紅茶に、カモミールとペパーミントを合わせたカモミールブレンド茶葉を加え、店舗で丁寧に煮出しています。

まろやかなミルクと和三蜜糖の甘みが心地よく広がり、体の奥からじんわり温まるような癒しの一杯に。冬のリラックスタイムにぴったりの味わいです。

販売価格（税込）：R 730円、L 850円。アイスは＋20円で提供可能。販売期間は12月11日（木）～2月中旬で、全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）にて数量限定販売です。

冬を彩る香り豊かな限定メニュー

どちらのドリンクも“香りの豊かさ”にこだわり、冬の時間を上質にしてくれる仕上がりに。ラムの深い甘い香り、ハーブの優しく穏やかな香り。それぞれの個性が冷えた体と心をそっと包み込みます。

毎年楽しみにしている人も、初めて味わう人も、この季節だけの特別な香りにきっと魅了されるはず♡数量限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

心も温まる冬限定の味わいを楽しんで

寒い季節にそっと寄り添ってくれるような、上島珈琲店の期間限定ドリンク。

ラムレーズンの深いコクとぶどう山椒の香りが楽しめる珈琲、そしてカモミールとミルクの優しさに癒される紅茶の2種類は、忙しい日々の中に小さなご褒美をくれる存在です。

販売は2月中旬までですが、どちらも数量限定のため早めの来店がおすすめ。大切な人との語らいにも、自分への癒し時間にも寄り添う冬の一杯をぜひ味わってみてください♪