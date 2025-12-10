『FNS歌謡祭』氷川きよし×デーモン閣下「DEPARTURES」に反響「閣下、ラップもいけるんですか？」
歌手の氷川きよしとデーモン閣下が、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。globeの名曲「DEPARTURES」を披露した。
【写真あり】globe「DEPARTURES」で圧巻のコラボを見せた氷川きよし×デーモン閣下
ゴールドのゴージャスな衣装の閣下と、真っ赤な衣装をまとった氷川は、パフォーマンス前に、総合司会の相葉雅紀とトーク。氷川は「今回閣下と歌わせていただくのは2回目なんですね。すごい楽しみにしていて」と期待に胸を膨らませると、相葉も「『DEPARTURES』最高ですね！全然想像がつかないですけど、すごい楽しみです」と期待した。
パフォーマンスでは、2人の圧巻の歌唱力が見事に融合。サビでは“FNS名物”ともいえるデーモン閣下の“ハモリ”がさく裂したほか、本家・globeのマーク・パンサーのラップパートも担当。“新技”としてラップを披露したほか、最後はロングブレスを披露して締めくくった。
このパフォーマンスにSNSには「閣下、ラップもいけるんですか？」「デーモン閣下ラップもできるのか、カッコいい！」「デーモン閣下と氷川さんのglobe、最高！閣下のラップも氷川さんのハイトーンもめっちゃカッコいい」「閣下のラップパートめちゃくちゃ良い」など称賛のコメントが寄せられている。
