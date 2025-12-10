【北京＝東慶一郎】中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題を巡り、中国軍は９日、訓練開始前の中国軍と自衛隊による無線のやりとりだとする音声をＳＮＳ上で公開し、事前に訓練を通告していたと主張した。

音声データは、中国海軍の艦艇が自衛艦に対して、中国語と英語で「我々の艦隊は計画に基づき、艦載機の飛行訓練を行う」と呼びかけ、日本側が英語で「メッセージを受け取った」と応答する内容だ。

また、中国軍はＳＮＳで、自衛隊機が自ら「中国側のレーダーの捜索範囲内に進入し、レーダーの捜索信号を感知した」との持論を展開。その上で、中国側の航空機も同様に日本側のレーダー信号を感知したと主張した。

中国外務省の郭嘉昆（グオジアクン）副報道局長は１０日の記者会見で、「日本が意図的にデマを流したことが証明された。日本こそがこの茶番劇を画策した張本人だ」と述べた。

一方、小泉防衛相は１０日、臨時記者会見を開き、中国側から訓練に関する時間や場所を示す事前通報はなく、「危険回避のために十分な情報はなかった」と反論した。航空自衛隊の戦闘機が中国機にレーダーを使用した事実も否定した。

小泉氏は、中国軍の６日の訓練が沖縄本島などの周辺の海域で行われたことに触れ、「自衛隊が対領空侵犯措置を行うことは訓練に関する事前通報の有無にかかわらず、当然だ」と語った。「問題の本質は、中国側が約３０分にわたる断続的なレーダー照射を行ったことだ」と批判し、再発防止を改めて求めた。