¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥­¥å¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢­à¿ÆÍ§­á¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍðÆþ¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤Ü¤¯¤Î¿ÆÍ§¤Î½é¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¼¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡£µï¼ò²°¤È¤«¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤È¤«¤Ç¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£

¡¡°ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿­àÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó­á¡£

¡¡2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¥½¥í¥³¥ó¤Ë¥­¥å¥Ò¥ç¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥å¥é¥¤¥óºÇ¹â¡×¡Ö¸ø¼°¤Ç¿ÆÍ§¸Æ¤Ó¶»¥¢¥ÄÍ§¾ð¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡×¡Ö37ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÆ±»Î¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬²¿¸Î¤³¤ó¤Ê¤ËÂº¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 

 