¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬ÍèÆüÃæ¤ËÃå¤±¤¿­à°Õ³°¤¹¤®¤ë»ØÎØ­á¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¾®»Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î­à¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó¤Î»ØÎØ­á¤À¡£

¡¡ÈÎÇä¸µ¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¡×¸ø¼°X¤Ï¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025 ¤Ë¤ÆÏÃÂê¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¥Ç¥Ã¥× ¤µ¤ó¤Î¾®»Ø¤ÎÆæ¤Î»ØÎØ µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Î»ØÎØ¡¢ÊÀ¼Ò¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ø¥³¡¼¥óÌó»ØÎØ¡Ù¤Î¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥óÌó»ØÎØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º§Ìó»ØÎØ¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¡Ö¥³¡¼¥óÌó»ØÎØ¡×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¡¢¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥óÌó»ØÎØ¤Îºî¼Ô¤Î¥«¥Ê¥¤¥¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡ª¡©Ì´¡©¡©¡©¡©¡©¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£