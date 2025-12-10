°ª¤ï¤«¤Ê(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷aoiwakana0630¤è¤ê)

¡¡¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ËÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤âÇË¶É¡Ä¡£27ºÐ½÷Í¥¤È26ºÐÇÐÍ¥¤Î­à3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü±ï­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Àè·î30Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â ¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±©ÂôÍ³±§¤ò±é¤¸¤¿°ª¤ï¤«¤Ê¤È¡¢Âçºê¿¿±û¤ò±é¤¸¤¿¿ÀÈøÉö¼î¡£

¡¡¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í³±§¤È¿¿±û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇË¶É¡£¤Î¤Á¤ËºÆ²ñ¤·3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü±ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿¿±û¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£2¿Í¤¬¥Ô¡¼¥¹¤Ç¼Ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉü±ï¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤ÙÎøËÜÅö¤Ëµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 